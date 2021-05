«Espero más de todo el equipo ante la Real; nos jugamos mucho»

La gran asignatura pendiente del Elche esta temporada ha estado en los partidos fuera de casa. Solo dos victorias y cuatro empates en campo contrario. Por ello, el entrenador del Elche, Fran Escribá, incidía ayer la rueda de Prensa en la necesidad de «mejorar nuestras prestaciones fuera de casa. Es cierto que es raro que siendo todos los estadios un campo neutral estemos fallando fuera. Hemos rendido mejor en casa, a nivel de números, pero fuera también hemos hecho buenos partidos, como ante Real Madrid o Sevilla, pero no hemos sido capaces de sacar los puntos que deseábamos. Esperemos que este sea el partido en el que nos llevemos los tres puntos. Sería muy importante para nosotros».

Al hilo de esta urgencia en mejorar, Escribá lanzaba un mensaje a toda la plantilla, aprovechando una pregunta relacionada con las palabras de Iván Marcone reconociendo que su rendimiento no había sido el mejor: «Le honra decirlo. Estamos contentos con él, pero esperamos más, es cierto. Pero no solo de él, esperamos más de todo el equipo. Nos jugamos mucho».

El Elche enfrenta hoy el partido con la necesidad extrema de puntuar. Y muy centrado en este rival. Según Escribá, «queremos ganar los 4 partidos que quedan, pero ahora mismo solo pensamos en el de mañana». El rival «se está jugando mucho. Tiene la posibilidad de volver a quedar quinto y de acceder a puestos europeos, es un equipo muy bueno y con una plantilla muy completa, por lo que fácil no va a ser».

La Real es un equipo «al que le gusta ser dominante, tiene jugadores muy buenos para asociarse, también para contraatacar, cuenta con gente peligrosa y con buena conducción de balón, son agresivos cuando pierden la pelota... Sí habrá momentos en los que nos encierren atrás pero a nosotros no nos gusta salir retrasados. Si nos retrasamos de forma voluntaria la portería contraria cada vez está más lejos y nosotros no jugamos a eso», analiza el preparador valenciano.

En el caso concreto de hoy, «ganar a la Real será difícil, porque es un gran equipo, pero como dije contra el Atlétic, lo lógico es que ellos nos ganen más veces, pero nosotros ganaremos alguna. Ojalá sea este viernes», apunta Escribá, a la vez que dice que «lo único que nos interesa a estas alturas de competición es ganar», pero asumiendo que el empate no sería malo: «Todo lo que sea sumar va a ser bueno».

Escribá trató también ayer de restar presión al encuentro de hoy: «No creo que ganar o perder nos vaya a afectar. Ocurra lo que ocurra ante la Real seguirán quedando nueve puntos importantísimos. Nos encantaría volver a casa a entrenar con tres puntos más, pero no va a haber un beneficio o un perjuicio moral por ganar o perder». Además, recordó: «El que más fuerte esté, pero mentalmente, no físicamente, será el que consiga la permanencia» y, por cierto, «el equipo está muy bien físicamente desde que llegamos y, prueba de ello es que acabamos los partidos como dominantes».

El penalti de Fidel

Sobre Fidel y su fallo en el penalti ante el Atlético, Escribá reconoció que «fallar un penalti siempre es un fallo, pero nosotros no lo apuntamos así porque al final los mejores lanzadores del mundo también fallan. Sí nos duele por el punto y la derrota, pero creo que al jugador no solo no lo debilita sino que lo refuerza, sobre todo cuando ha visto el cariño de la afición y del vestuario, donde es uno de los más queridos, porque es un ejemplo y se hace querer».