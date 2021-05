Elche CF: Un dilema para sustituir a Guti

Fran Escribá tiene que resolver una difícil papeleta de cara al trascendental encuentro de mañana frente al Alavés. El técnico del Elche no puede contar con un titular indiscutible como es Raúl Guti, tras su polémica expulsión en el partido del pasado viernes contra la Real Sociedad.

El centrocampista zaragozano es el jugador de la plantilla que más minutos ha disputado esta temporada. Ha jugado 35 de los 34 evites de Liga. Ha sido titular en 31 y solo se quedó sin minutos en el choque de la primera vuelta ante Osasuna. Guti ha gozado de la plena confianza, tanto de Almirón como de Escribá y está siendo uno de los jugadores más destacados en la presente campaña.

Ahora no va a poder estar en el partido más importante del curso y el técnico valenciano debe encontrar un sustituto. Escribá cuenta con cuatro alternativas: Fidel, Víctor Rodríguez, Nuke Mfulu e Iván Marcone.

Fidel jugó en esa posición tras la expulsión de Raúl Guti en San Sebastián, dejando su puesto en la banda izquierda a Pere Milla y quedándose solo en punta Lucas Boyé. El extremo onubense ya ha jugado en una posición similar en la presente temporada, sobre todo en la etapa de Almirón, que lo utilizó más como volante que como extremo puro. Además, en caso de ser elegido Fidel, Escribá podría apostar por la dupla atacante: Lucas Boyé y Guido Carrillo y trasladar a Pere Milla a la izquierda, donde el catalán también ha jugado en muchas veces.

El sustituto natural del joven futbolista aragonés sería Víctor Rodríguez. Pero el jugador catalán ha gozado de muy pocas oportunidades en la presente campaña. Ni Almirón ni Escribá, a pesar de que ya lo tuvo en su anterior etapa en el banquillo ilicitano, han confiado en Víctor. Por lo que parece complicado que sea titular en un encuentro tan trascendental. No obstante, el centrocampista barcelonés cuenta con la experiencia suficiente para afrontar este tipo de encuentros.

Otra posibilidad es apostar por dos mediocentros de características más defensivas, como son Iván Marcone y Nuke Mfulu. Incluso, el africano también ha desempeñado funciones más adelantadas en alguna ocasión, tanto en la presente campaña como en la anterior. Si elige esa pareja de mediocentros, el Elche perderá creatividad y tendría que apostar más por el juego directo. Tratándose de un partido en el que los franjiverdes están obligados a ganar y arriesgar, genera dudas que Escribá opte por esa opción, aunque, en ningún momento, está descartada.

Lucas Boyé y Guido Carrillo

La otra duda en el once inicial es saber si el técnico del Elche apostará por dos delanteros centros como Lucas Boyé y Guido Carrillo. A su llegada, Escribá confió en los dos atacantes argentinos y le dio un buen rendimiento. Carrillo ya cogió rodaje en la segunda parte frente a la Real Sociedad y está en condiciones de salir inicialmente.

El problema radica en que si el encuentro se complica se quedaría sin un delantero nato para intentar cambiar el resultado. Pero es una final y no hay nada que reservar.

Quien está prácticamente descartado es Johan Mojica. El colombiano, salvo evolución sorprendente en el entrenamiento de hoy, tendrá que esperar, al menos, una semana más para reaparecer. Josema, que no jugó en San Sebastián, apunta a ser el elegido, aunque no se descarta que siga el Helibelton Palacios, que no lo hizo en la izquierda ante la Real.