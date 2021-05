Calleja: «No sé cómo se afronta un partido para empatar»

El entrenador del Deportivo Alavés, Javier Calleja, analizaba el partido «de alta tensión» de hoy y confiaba en poder dar un paso de gigante hacia la permanencia consiguiendo la victoria. El técnico remarcaba que «nuestra victoria pondría tierra de por medio respecto a los puestos de descenso». En este sentido, el entrenador del conjunto albiazul exponía que «solo podemos jugar a ganar. Es mi mentalidad. No sé cómo se afronta un partido para empatar. Intento inculcar al equipo que no se puede especular. No podemos salir a ver qué pasa y que pasen los minutos».«Jugamos contra un rival directo, y en caso de victoria lo dejaríamos a cinco puntos a falta de seis, entonces es fundamental. Lo afrontamos como una final, sabiendo que queda menos y la importancia de los puntos es mayor», sentenciaba. Por otro lado, el preparador del Alavés analizaba a su rival: «Desde la llegada de Escribá veo a un equipo más compacto, con una estructura clara de 1-4-4-2. Tienen jugadores veloces por banda, buen uno contra uno, dos delanteros que van alternando... y cuesta desarmarle. Está muy bien trabajado y mantiene mucha consistencia con las líneas de cuatro. Saben jugar con balón y aprovechar las contras, son muy peligrosos».

A la hora de plantear el partido, «siempre somos nosotros los más importantes. Después, cada partido te enfrenta a un rival distinto con matices. Tenemos que intentar ver sus virtudes y por donde se les puede hacer daño. En función de eso analizamos al rival, qué equipo y qué plan de partido tenemos, y después las posibles variantes que hay en el encuentro. En función de todo ello veréis un equipo que salga a hacer un gran trabajo y a intentar ser mejor que el Elche. Hay que intentar sacar los tres puntos».

Sobre los últimos encuentros, el técnico del Deportivo Alavés señalaba que «estamos marcando goles pero también encajándolos con facilidad. Tenemos que recuperar la seguridad defensiva, la contundencia, el hacernos fuertes. Después, cuando tengamos el balón, tenemos que ser valientes y marcar, cuanto más, mejor».