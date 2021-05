Fran Escribá: «Es una gran final; ganar sería un paso muy grande para la salvación»

Esperanzado con las opciones de permanencia del equipo, confiado en que sus jugadores «lo van a dar todo». Así afrontaba ayer el entrenador del Elche, Fran Escribá, la rueda de Prensa previa al Elche-Alavés. «Los resultados del fin de semana, salvo el nuestro que era el más importante, no nos perjudican, ni nos benefician. Estamos con las mismas opciones. Seis equipos estamos metidos ahí y, por ello, el partido ante el Alavés, al ser un rival directo, es una gran final. Ganando adelantaríamos muchísimo».

El técnico franjiverde asegura sentirse optimista: «Además, es lo que la gente por la calle me transmite: optimismo y confianza. La gente sabe que este es un grupo que se lo deja todo, que es un equipo honrado y honesto, el más honesto y honrado de los que he entrenado nunca. Podemos jugar mejor o peor, sabiendo las limitaciones que tenemos, pero nos vamos a dejar todo para sacar los nueve puntos que quedan. Si lo logramos, nos salvaremos seguro». Y si no se suman los nueve, «también lo podemos conseguir. Este fin de semana se ha demostrado que los de abajo, aunque juguemos contra equipos ya sin objetivos, tenemos muy difícil puntuar. Esto se pudo ver en el Cádiz-Huesca. Y nos puede pasar a nosotros». A estas alturas de competición, «el equilibrio y la igualdad es tan grande que cualquier pequeño detalle te hacer ganar o perder: tenemos por delante partidos de igualdad máxima». Lo primero, «pensar en los tres puntos que disputamos mañana y ante un rival directo».

El técnico franjiverde dejó claro la importancia del encuentro, pero quiso también quitarle hierro: «No habrá nada definitivo ocurra lo que ocurra, pero la victoria sería una paso muy grande por el objetivo».

Sobre el grupo, «está con la decepción de lo que pasó el viernes ante la Real, en un partido en el que no pudimos hacer más de lo que hicimos, con entrega y orden, pero no quedamos especialmente tocados. Fue una derrota muy condicionada». A este respecto, Escribá habló largo y tendido sobre los árbitros. Preguntado por el posible penalti por mano de un defensor de la Real, el entrenador aseguró que «vi la imagen de Carrillo y yo no pito penalti, como hombre de fútbol. Pero tampoco expulsaría a alguien, en la vida, por una acción como la de Raúl Guti. No hay voluntariedad, que es lo importante. El jugador toca el balón y la inercia hace que golpee al contrario».

Escribá opinó: «Creo que es cargarse una competición. Igual, con las manos. Unas se pitan y otras similares no se pitan. Los árbitros de VAR van cambiando de criterio y el problema viene de origen. No queda claro la unificación de criterios. Hay un cacao. Espero que mañana no haya jugadas conflictivas como en San Sebastián». El técnico franjiverde asegura que al final del encuentro «el árbitro me dijo: Siento haberme cargado el partido tan pronto. Como entrenador, es muy duro escuchar eso. Sé que él tomó la decisión estando seguro de que era la correcta. Pero el problema viene de origen y el criterio no ha quedado claro».

A nivel físico, «el equipo está muy bien, listo para competir, como se pudo ver en el complicado partido ante la Real». Enfrente tendrá a un rival «muy físico en todas sus líneas, con delanteros muy peligrosos y con buen balón parado. Estuve trabajando un año con su técnico, los conozco bien. Vendrán preparados y no les veo jugar buscando el empate, pese a que a ellos les vendría mejor porque suman y nos siguen teniendo a la misma distancia».