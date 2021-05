Fran Escribá: «Lo sentimos mucho, no dimos la talla, asumo mi responsabilidad»

Escribá habló de que la del Elche «es una afición extraordinaria. Pedirles disculpas porque no dimos la talla. Queda esperar a sumar los seis puntos que quedan. Es lo que hay. Si no se consigue, asumiré la responsabilidad. Nuestra obligación es intentar ganar al Cádiz y con suerte llegar con vida a la última jornada».

El equipo, hundido. «Todos estamos tocados. Si hay alguna ‘ventaja’, tenemos claro que tenemos que sacar los seis puntos. Nos obliga a ir a por ellos. Si no, no nos va a dar».

Es su momento más difícil como entrenador del Elche. «Claro. Muy difícil y doloroso. La gente sabe lo que me duele este club. Pero hay que convencerles para ganar en Cádiz. Es lo que hay. Debemos intentar darlo todo para ver si se da. Si no, ya haremos el análisis. Hoy jugamos mal y merecimos perder».

Analizando un poco más el partido, Escribá dijo que «al final, cuando hemos jugado contra equipos que proponen más, somos un equipo que se ordena bien, que defiende bien. Evidentemente tenemos menos opciones, pero también más espacios. Ante un equipo que no es exactamente de nuestro nivel», señalaba Escribá -aunque en Mendizorra el Elche ganó 0-2-, «pero que sí luchaba por el mismo objetivo, nos ha costado proponer». En este sentido, la clave, «la baja de Raúl Guti para nosotros era muy importante. A nivel del fútbol es el jugador que más nos da». El técnico se echó las culpas: «Los cambios estaban previstos antes del 0-2. Concedimos una jugada en la que salíamos al ataque y nos cogió. Acepto la crítica sobre los planteamientos. Con Víctor de inicio, habríamos perdido físico ante un equipo muy físico. Asumo mi responsabilidad. Prefiero que se cargue sobre mí que sobre los jugadores. Somos lo que somos. Lo dieron todo y no se dio. Nos acerca al descenso. Veremos los resultados de la jornada, que seguro que nos dejan con vida. Pero si no sacamos los seis puntos que quedan, no habrá ninguna opción».

Sobre la ausencia de Gonzalo Verdú, dijo que «analizas todos los partidos anteriores. Dani y Diego jugaron muy bien como pareja de centrales. Todos hemos cometido errores. Uno busca lo que considera más fiable. Cuando uno pierde, se busca a los que no están. Pero no creo que haya sido determinante».

Por su parte, el centrocampista Fidel reconoció que las opciones de permanencia son escasas tras el desastroso encuentro jugado. «No ha salido el partido que ninguno teníamos en mente». Reconoció que el Alavés fue superior en la primera parte. «Nos han superado y en la segunda, cuando estábamos mejor, nos han hecho el segundo y eso nos dejó muy tocados», explicó el jugador, quien pidió «pasar página».

Fidel elogió el partido del portero Fernando Pacheco y reconoció que el vestuario del Elche está dolido «porque este resultado nos complica mucho la permanencia. Pelearemos por este escudo como se merece. Somos conscientes de que es muy complicado. Es un día duro, pero intentaremos salvar la categoría hasta el último segundo. Esperemos que se den los resultados y podamos conseguirlo», finalizó.