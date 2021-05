Bragarnik: «No vamos a vender, nos hemos enamorado de este club»

«Tenemos claro que no somos de la ciudad, pero podríamos comparar el Elche como nuestra novia y nos hemos enamorado. Aunque no seamos de aquí, no significa que no podamos sentirnos parte de este club y hacer las cosas con seriedad. El club no está en venta», afirmó.

Bragarnik señaló que durante los casi dos años que llevan en la entidad franjiverde «tuvimos muchos sondeos sobre si nos interesaba vender tras el ascenso, pero no estamos dispuestos. Este es un proyecto a medio y largo plazo para hacer un Elche grande y consolidarlo en Primera».

En el aspecto institucional, el inversor argentino destacó que «tenemos un club sano, que cumple y que no hace cosas que no pueda cumplir. No debemos olvidarnos del pasado y hay que tomar decisiones con base en una salud patrimonial -fue la frase más repetida- que el Elche no ha vivido en las últimas décadas».

Bragarnik también valoró positivamente que la entidad franjiverde «no tiene ninguna situación relevante» a nivel jurídico y que, en el aspecto económico, el ascenso ha permitido sanear las cuentas y «acelerar los recursos para cumplir con el concurso de acreedores, que está muy cerca de levantarlo».

A pesar de estar relacionado con otros clubes de Sudamérica y Argentina, señaló que «el Elche es nuestro proyecto principal, donde vamos a desarrollar toda nuestra fuerza. Hemos arriesgado casi todo en este club. Su próximo objetivo es la contratación de un director general, que sustituya a Patricia Rodríguez y que será el encargado de llevar a cabo el plan económico para seguir con la viabilidad de la entidad.