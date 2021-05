Escribá: "Estaré encantado de seguir en el Elche"

El entrenador del Elche, Fran Escribá, aseguraba hace unos minutos en rueda de Prensa que continuará en el Elche en Primera o Segunda. "Si Bragarnik cuenta conmigo cuando llegue el momento yo estaré encantado de seguir en el Elche", citó textualmente. Escribá recordó que "siempre he dicho que yo estaré para lo que el Elche necesite. Si tiene que ser como socio, pues como socio, como aficionado, entrenador... Lo que ayer dijo el Sr. Bragarnik ya me lo había transmitido a mí hace tiempo, me dijo que estaba contento con el trabajo y, aunque los resultados no son los que esperábamos, él es un hombre de fútbol, que te ve todos los días trabajar y que más allá de los resultados valore nuestro trabajo es importante para mí".

Escribá también dijo que "el dinero no ha sido nunca el problema en mi trayectoria como entrenador y en el Elche muchísimo menos" y que "no habrá ningún problema para llegar a un acuerdo en ese sentido". El técnico también quiso dejar claro que seguirá de todas formas, se baje o no, pero que "el Elche sigue en Primera y nuestro objetivo sigue siendo posible, aunque mucho más difícil, pero ahora mismo en lo que creemos es en la permanencia".

Para ello "no queda otra que ganar primero al Cádiz y después al Athletic, así como esperar otros resultados". Pero "el equipo está muy mentalizado en ello y es fuerte mentalmente y sabemos que debemos saltar al campo a ganar".

Escribá apuntó que "agradezco muchísimo el apoyo de Bragarnik y estoy en la misma sintonía que él y creo en su proyecto que tiene para hace del Elche un club grande. Nunca me ha movido el dinero. En el Elche mucho menos".

Sobre el fichaje de Lucas Boyé, el preparador valenciano fue contundente: "Es un acierto, un jugador joven, con muchas posibilidades de crecer. En su rendimiento futuro se verá que bueno y barato para el Elche. Debe ser una alegría tener en propiedad a un futbolista de su talla".

El técnico quiere que la soga que aprieta el cuello del Elche sea positiva. "Si queremos ver una sola ventaja en nuestra situación actual es precisamente que no tenemos opciones y solo nos queda ganar los dos partidos que restan. Eso debe servir para desinhibirnos. Todos sabemos que tenemos que ir a ganar y vamos a ir a ganar".

Sobre la situación del equipo, Escribá aseguró que "siempre he visto fuerte mentalmente al equipo. Sí creo que en determinados momentos si hubiésemos tenido un poco de suerte pues no estaríamos ahora así, pero es lo que hay, debemos asumirlo y ser fuertes para ir a ganar".

Sobre la presencia de público en el campo, el entrenador dijo que "en cualquier circunstancia -si tienen o no opciones de permanencia en la última jornada- nos gustaría contar con nuestra afición".

Por último, Escribá insistió en que "creo mucho en el proyecto de Bragarnik, que quiere hacer del Elche un club grande -claro que se crecerá mejor si estamos en Primera- y es lógico que en un proyecto a medio o largo plazo contemos con una nueva ciudad deportiva con mejores instalaciones no solo para el primer equipo. También para la cantera".