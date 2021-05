Escribá: «Para ganar al Cádiz hay que desinhibirse, mejorar mucho y proponer más»

Escribá recordó en rueda de Prensa que «siempre he dicho que yo estaré para lo que el Elche necesite. Si tiene que ser como socio, pues como socio, como aficionado, entrenador... Lo que dijo el Sr. Bragarnik ya me lo había transmitido hace tiempo, me dijo que estaba contento con el trabajo y, aunque los resultados no son los que esperábamos, él es un hombre de fútbol que te ve todos los días trabajar y que más allá de los resultados valore nuestro trabajo es importante para mí». También apuntó el técnico que «agradezco muchísimo el apoyo de Bragarnik y estoy en la misma sintonía que él y creo en su proyecto para hacer del Elche un club grande. Nunca me ha movido el dinero. En el Elche muchísimo menos. Por eso no habrá problema».

Jugar así en Cádiz, salvando las distancias con el objetivo actual, da tranquilidad. Las palabras de propiedad y técnico indican que hay proyecto. Además, «si queremos ver una sola ventaja en nuestra situación actual es precisamente que no tenemos opciones y solo nos queda ganar los dos partidos que restan. Eso debe servir para desinhibirnos. Todos sabemos que tenemos que ir a ganar y vamos a ir a ganar», señala el preparador.

La jornada 36 «nunca pudo ser positiva por perder, pero los resultados de los rivales nos dejan con opciones. Ahora debemos sumar los seis puntos. Es lo único que nos sirve. Si no nos da, echaremos de menos puntos perdidos atrás, pero todo pasa primero por ganar. Ojalá lleguemos a la última jornada con opciones».

El rival «ha hecho una excelente temporada. Sus argumentos y planteamientos son claros. Juega junto, con pocos espacios, y es peligroso en las contras. Normalmente, cede el balón. Vamos a tener que ser capaces de proponer mucho más. Debemos proponer mucho y ser peligrosos. Y no cometer errores, porque el Cádiz los penaliza muy bien. Para ganar debemos mejorar mucho respecto al Alavés».

El técnico es optimista: «Antes, veníamos de ganar al Levante y hacer un buen partido frente al Valladolid. ¿Por qué no vamos a ganar en Cádiz? Debemos buscar que la necesidad no se convierta en precipitación y ansiedad. Si nos adelantamos, deberemos saber manejar el partido». En el once inicial «habrá cambios. Cuando uno no queda contento con los jugadores y mira atrás, todos fallamos. Pero no me puedo quitar a mí mismo. Trabajamos sobre otras cosas. Todos tienen la misma confianza y apetito. Es un partido tan importante, en el que necesitamos gente que lo afronte como lo que es, la última final».

«Hay jugadores que han pasado por estas situaciones apuradas. Hay que ganar sí o sí, pero que no nos ofusque y perder todo por el camino. Que atacar más no nos provoque desajustes en defensa», apunta el míster, que asegura que «me gustaría que hubiera público. Sería una alegría que vuelvan en cualquier circunstancia». Sobre la construcción de la ciudad deportiva, Escribá entiende que «es lógico que en un proyecto a medio y largo plazo para convertir al club en importante en todos los sentidos, es necesario mejorar estas cosas. Nos hará mejorar jugadores en categorías inferiores, lo que mejorará el futuro. Creo mucho en el proyecto. Sé que esa es la idea. Se crecerá mejor si estamos en Primera. Es importante que con independencia de la categoría, se quiere mejorar». Y Escribá aún cree: «Seguimos en Primera y nuestro objetivo sigue siendo posible».