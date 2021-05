«Hay que salir a jugar con tensión, pero centrados en ganar tu partido y no volverse loco»

¿Se puede asemejar el partido del sábado con el que usted vivió en 1976?

Sí. Son épocas diferentes, pero son circunstancias muy parecidas. Nosotros teníamos que puntuar en el penúltimo partido en Salamanca para seguir con opciones y lo hicimos. Y en el último, ganar al Athletic de Bilbao, igual que ahora, y esperar otros resultados. La tensión va a ser la misma.

¿Qué recuerda de aquel día?

Que la tensión era máxima. Yo era portero y perdí tres kilos y medio ese día. Hacía mucho calor, como ahora. Altabix estuvo lleno hasta la bandera, esa va a ser la diferencia. Era otra época. Antes del partido, nuestros aficionados se metían en el campo y estaban en medio de los jugadores del Athletic de Bilbao. Todos los partidos comenzaban a la misma hora y, como dependíamos de otros resultados, nuestro delegado, Joaquín Vidal, me dijo que me pusiera un jersey rojo. No lo entendía. Era porque como ellos van de rojiblanco, me lo iba hacer cambiar el árbitro y eso nos permitía ganar tiempo y que los otros partidos comenzaran antes. Y así fue.

Fue un partido complicado. Iban ganando, les empataron, pero, al final, lograron ganar y salvarse...

Marcó primero Rubén Cano, nos empató el Athletic de Bilbao y en la segunda parte hubo una jugada en el área de Gol Norte, donde estaba mi portería, y el balón se le quedó a Carlos. Yo me tiré a por él y pude hacer penalti, pero el árbitro no lo pitó, los jugadores del Athletic se quedaron protestando y en el contraataque, Rubén Cano marcó el segundo. Ahí ganamos el partido.

¿Qué consejos le daría a los jugadores del Elche para el encuentro de este sábado?

El hecho de jugar para un equipo significa que también se ven representadas muchas personas físicas. La gente tiene un sentimiento en la calle y sabes que le puedes dar una alegría. La afición vive el fútbol con pasión y recuerda las cosas con mucha emoción. Reconforta mucho y vale la pena darlo todo por ver a la gente contenta. Cuando ves su alegría por una victoria, en este caso si se consigue la permanencia, no hay dinero que pague esa satisfacción. Deben saber que se la están jugando por mucha gente y estar convencidos de que va a salir bien.

¿Puede afectar la tensión?

La tensión se debe traducir en algo positivo pensando en que te está empujando mucha gente. Hay que estar lúcido y jugar lo mejor que sepas, porque más no te pueden pedir. Y si lo haces, hay que esperar que la suerte llegue.

Escribá no quiere que los jugadores sepan los resultados de otros partidos y que estén centrados en el suyo. ¿En aquel partido de 1976, sabían los resultados del Oviedo y del Granada, que no debían ganar para lograr la permanencia?

En el banquillo estaban todos escuchando la radio. Entiendo que Escribá quiera que los futbolistas estén muy concentrados y saber otros resultados puede acumular más ansiedad. Tienen que salir con las ideas a desarrollar claras y hacer lo que sepan lo mejor que puedan. El Elche tiene que llevar la iniciativa y demostrar que se juega más que el Athletic de Bilbao. No puede ir a remolque. Hay que jugar con tensión, pero centrados en ganar tu partido y no volverse loco. Hay que intentar ganar todas las disputas individuales porque, como me decía un entrenador, si ganas las disputas individuales, al final, ganas el partido. Tú te tienes que ocupar de lo que te corresponde. De jugar al máximo tu partido. Si luego los otros resultados no se dan, por lo menos que te quedes satisfechos de que has hecho todo lo que estaba en tu mano

El apoyo de los 5.000 aficionados que va a ir al Martínez Valero también será importante...

Por supuesto. No va a ser lo mismo que tuvimos nosotros con un Altabix a rebosar, pero ahora están acostumbrados a jugar sin público durante el último año y el sábado, aunque sean 5.000 saben que los que vayan los van a empujar al máximo. Seguro que van animar mucho.