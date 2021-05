Fidel: «Este vestuario merece la permanencia en un año difícil»

Falló un decisivo penalti ante el líder, pero volvería a lanzar «sin dudar», pues «llevo lanzando penaltis muchas temporadas. Me ofrecería a tirarlo». Al margen de este error, para Fidel ha sido una gran temporada. ¿La mejor? «En Primera, sin duda. A nivel de confianza, continuidad y regularidad, nunca había hecho estos números». Pues ahora queda… La definitiva. La gran final a la que el equipo ha llegado «con muchas ganas» y con la lección clara: «Tenemos que centrarnos en nuestro partido. La victoria en Cádiz por 1-3 nos ha dado mucha confianza, sobre todo para recuperarnos tras el duro golpe de la derrota contra el Alavés (0-2)», expone el extremo. Esa oportunidad perdida «nos dejó muy tocados y muy difícil la permanencia, pero supimos sobreponernos, como tantas veces esta temporada. Ahora mismo, aunque el partido del Huesca contra el Valencia será importante, si nosotros no ganamos, no servirá de nada». Por tanto, su «principal objetivo es ganar nuestro partido».

Sobre el Valencia, el jugador franjiverde pone siempre por delante la profesionalidad. Preguntado por si confía en el equipo che, Fidel asegura que «sí. Es un equipo con una gran calidad. Después, durante el partido, puede pasar cualquier cosa, pero sabemos que son profesionales y que saldrán a ganar». Además, «ha habido partidos con rivales que se juegan mucho y se dejaron puntos. Uno de ellos el propio Barcelona contra el Levante. Confiamos en la competitividad del Valencia y en que saque un resultado positivo para nosotros. Pero lo principal es ganar nosotros». Y más en concreto, «si me encontrase en la piel del Valencia, iría a ganar el partido. Es uno de los equipos más grandes de España. Creo firmemente que van a ir a ganar. Luego, podrá pasar lo que pase».

Durante el partido, Fidel prefiere saber lo que va ocurriendo en los encuentros de los rivales, en esta caso en el Huesca-Valencia. «Soy de los que preguntó cómo van los otros partidos. Lo hice en Cádiz con el 1-3. Realmente es muy difícil evadirte, sobre todo ante partidos que son tan trascendentales como el de este sábado. Si hay goles que nos beneficien, los sentiremos. Yo prefiero saber. Si la cosa va bien, algunos querremos tener información. Si hay información mala, se ve en la cara de compañeros. Esperemos que todo vaya bien. Esperemos alegría».

Y no hay que olvidar al rival. Sobre el Athletic Club Fidel señala que «en las últimas jornadas ha encadenado malos resultados. Le habrá mermado la mentalidad. También ha sufrido una carga física mayor con más partidos y dos finales de Copa perdidas. Pero sabemos que es un equipo intenso. En los últimos partidos han entrados canteranos jóvenes». El Athletic es «uno de los rivales más difíciles de La Liga. Un equipo muy correoso y con muchísimo talento. Debemos hacer un gran partido para ganarles».

Sobre uno de los temas de cada final de temporada, las primas a terceros, Fidel entiende que «se habla mucho más de las primas de lo que en realidad suceden. Hace muchísimos años que es un tema que está más controlado y, además más, penado. Cada año recibimos charlas de integridad de LaLiga. Los jugadores debemos evadirnos de esos temas, que no nos influyan».

En el vestuario «hablamos de que sería muy especial conseguir la permanencia tras una temporada muy complicada y llena de altibajos. Con un buen inicio pero encadenando después varias rachas malas. Sería una alegría tremenda. Este vestuario merece una permanencia».

Fidel habló sobre la polémica tras las palabras del padre de Dani Calvo y dijo que ve a su compañero «perfecto, como siempre. Lo que dijo su padre no tiene nada que ver con él. Son declaraciones de su padre, que también se malinterpretaron. Nada se puede dudar de la profesionalidad y de lo que ha dado Dani Calvo al Elche. Sobre Nino, el extremo destacó que «se ha ganado el derecho a decidir cuándo es el momento» de la retirada.