La contracrónica: El cielo es blanco y verde

Música, ruido, fiesta, grupos de gente. Ni rastro de mascarillas. Tampoco de enfermedad. El aura es de jovialidad. Uno mira y empieza a componer el escenario. En el primer grupo está Fidel, recordando su astuto saque de banda con su perenne sonrisa, mientras Gonzalo Verdú y Josan hacen memoria sobre cómo empezó todo, en campos de césped artificial de Segunda B, antes de sufrir en el Camp Nou y el Metropolitano. Los tres rompen en aplausos cuando Pere Milla les muestra, una vez más, sus goles a Oviedo, Girona y Cádiz. Podría vivir siempre de ellos.

En la barra, dos aparentes rivales se abrazan como hermanos. Edgar Badia, risueño, brinda con Gazzaniga por un trabajo bien hecho, defienda quien defienda el escudo del Elche. No andan lejos sus pretorianos. Barragán, Diego González, Dani Calvo, Mojica, Josema, Cifu y Palacios bromean, ahora se puede, con ese gol encajado que pudo haber aguado esta fiesta. Pero, por encima de todo, recuerdan el trabajo diario por conseguir un objetivo. Nadie les regaló nada. Y menos a ellos.

Ruido a barra brava desde el fondo. Allí resalta la figura de Lucas Boyé. Le acompaña un carrusel de imágenes: aquel primer golazo al Eibar, el último ante el Athletic y los numerosos controles, movimientos, luchas y definiciones que ha dejado. Gritan a su lado sus compatriotas argentinos, en el Elche de Christian Bragarnik, que sonríe sentado en la mesa, en silencio, con máxima discreción a Marcone, Rigoni, Piatti y Carrillo. Alguno podía haber dado más. No es momento de análisis sino de felicidad.

Y nadie parece ser tan feliz como Raúl Guti y Tete Morente, reclutados para la causa en Primera. Dinero bien invertido, en ambos casos. Debe ser la primera vez que veo a Guti parado. Ya ha corrido demasiado. Les escoltan Mfulu, Víctor Rodríguez y Luismi Sánchez. Un equipo de fútbol no son solo once. Ni «veintipico». De repente se abre un horizonte en la sala y, fugazmente, soy capaz de reconocer a técnicos, trabajadores y, sobre todo, aficionados. Los de la «segonabé», el cuarto de siglo sin pisar Primera y el descenso administrativo, sí. Pero también los de la década de los 60, el equipo de los récords y cada una de las sufridas permanencias. Todos ellos son el Elche.

Falta alguien, ¿verdad? Una presencia silencia la fiesta y las miradas se centran en la leyenda. Cuerpo pequeño, alma gigante. El último servicio de Nino no fue un gol ni un récord. No lo necesitaba. Mi mente no es capaz de asociar otro nombre en primer lugar al del Elche Club de Fútbol. Le piden que hable y solo soy capaz de distinguir alguna palabra: esfuerzo, lucha, carácter, honor, entrega, compromiso y fuerza.

No se va ese sabor metálico en la lengua. Ni cierta sensación de vértigo en la cabeza. Escribá ya no está a mi lado y aparece una figura familiar, cándida, reconocible. Es una persona común a todo aficionado a un club de fútbol, con rostros diferentes. Es esa persona que te habló del Elche de pequeño, que te nombraba a Vavá, Marcial, Asensi, Romero, Lezcano o Lico como hasta ese momento tú solo habías oído hablar de Pelé, Maradona o Cruyff. Que te insistía en que, sí, el Elche había jugado una final de Copa en 1969. Que te aseguraba que hubo una época en que Madrid y Barça temían al campo de Altabix. Sin embargo, en mi caso esto no puede ser. Ese guía franjiverde fue mi tío, fallecido hace tiempo. Y ahí estaba, a mi vera, en el mismo lugar que ocupaba Escribá.

«¿En qué año estamos?», balbuceé. Otra sonrisa pícara, como la de Fran. Mi tío también la tenía. «Aquí no existe el tiempo», respondió. Entonces caí en la cuenta. No es cuestión de años, días o meses. Es el momento de la felicidad. Y allí, juntos, le hablé de todo lo que no habíamos vivido. Del ascenso de 2013, de la salvación en casa ante Messi, de la vuelta de Nino y sus goles en Gijón y Zaragoza, de un «play-off» en plena pandemia y de la exitosa nueva era del Elche en Primera. Pero esto último ya es otra historia, aún no escrita. Ya no hay sabor metálico ni confusión. La felicidad es máxima. Y el cielo, blanco y verde.