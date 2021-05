Escribá: «Este es el momento más emotivo que he pasado nunca»

Emocionado y con la voz entrecortada, Fran Escribá compareció ante los medios a la conclusión de la Liga para valorar la sufrida permanencia de los suyos. «Creo sinceramente que esto es lo más emotivo que me ha pasado nunca. He estado en grandes clubes y he ganado títulos europeos, pero esta salvación es aún más emotiva», aseveró.