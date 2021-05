Juan Carlos Vicente Mulero: «Escribá me felicitó y me dijo que medio gol había sido mío»

Sin esperarlo, se ha convertido en protagonista de la hazaña del Elche...

Sí. Ha sido un fin de semana de locura. Todo el mundo comentándolo por las redes sociales. Cuando el domingo salió también en la web de INFORMACIÓN todos mis amigos y familiares empezaron a mandarme el enlace de la noticia y mensajes.

¿Cómo fue la jugada?

Fue todo muy rápido. Yo estaba siguiendo el partido desde la banda. Sabía que había prisa por meter el gol, porque necesitábamos ganar el partido para lograr la permanencia. Yo iba de arriba para abajo por la banda por donde iba la pelota. Vi que el defensa del Athletic fue al corte fuerte y chocó con el cuerpo de Pere Milla. Se quedó en el suelo y, entonces, Pere Milla salió corriendo. Vi a Fidel y conforme me miró, le di el balón rápido para que sacara. Lo hizo y vino el gol.

Incluso Pere Milla fue a abrazarlo a la banda después del gol como si fuera un jugador más ...

Sí. Después de la celebración en el campo de los jugadores, vino a la banda y se abrazó conmigo. Desde lejos, Fidel y Piatti también me felicitaron.

¿Qué le dijo Pere Milla cuando fue a felicitarle?

Eso he estado pensando estas últimas horas. Pero con la emoción y éxtasis del gol ni me acuerdo exactamente lo que me dijo. Fue algo así como: medio gol es tuyo.

Luego, al final del encuentro, también pudo celebrar con los jugadores la permanencia y recibir numerosas felicitaciones.

Sí. Ya durante el partido, cuando iba de un lado al otro de la banda toda la gente me gritaba, me animaba y me felicitaba. Cuando acabó el encuentro y nos fuimos todos a celebrarlo con los jugadores, vino Escribá, preguntó quién había sido el recogepelotas que le había dado el balón rápido a Fidel. Le oí y le dije: Yo. Me dijo que se había dado cuenta de que había sido importante lo que hice y que se lo había comentado también a Generelo. Pere Milla volvió a felicitarme, al igual que muchos jugadores y directivos.

Y también se hizo una foto con Nino...

Eso fue lo principal, porque Nino es mi ídolo y, para mí, es la leyenda, un Dios. Me felicitó y también me dio las gracias. Le dije que el año que viene le quería seguir viendo jugando en el equipo y me respondió: ya veré...

¿Ha recibido alguna llamada o alguna felicitación del club?

El jefe de Prensa, Antonio Chaves, me dio la enhorabuena y me dio las gracias en nombre del club.

¿No le invitaron a la cena de celebración que organizó el club después del partido?

(Risas). No. Más allá de toda la celebración en el campo ya no hubo nada más.

¿Cómo empezó como recogepelotas del Elche?

Fue al final de una temporada. Faltaba gente y el encargado fue pasando por el foso preguntando por la grada si algún chaval quería ser recogepelotas. Entonces entramos mi hermano y yo. Tenía 12 años, han pasado ya 14 y aquí sigo.

¿Y viene desde Sabadell cada vez que juega el Elche?

Sí. Es cuando bajo. Aprovecho y como, habitualmente, es una semana sí y otra no, vengo a ver a mi familia, voy al partido y me vuelvo para Sabadell.

Tiene 26 años, es ya profesor de Primaria, vive fuera de Elche. ¿Hasta cuándo piensa seguir como recogepelotas?

Hasta que la vida, por otras obligaciones, me lo permita. Llevo ya 14 años y quiero seguir muchos más y celebrar muchas victorias del Elche.