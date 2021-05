El Elche hace caja

La permanencia del Elche en Primera División va a traer consigo, además del premio deportivo, unos importantes ingresos económicos, que van a permitir continuar con la regularización y mejora financiera del club ilicitano.

La entidad franjiverde va a recibir 3,5 millones de euros por quedar en la décimo séptima posición en la máxima categoría. LaLiga asigna cuantiosos premios económicos en función de la clasificación a final de temporada.

El Atlético de Madrid, con su título de Liga, percibirá 59,5 millones, mientras que el Real Madrid obtendrá 52,5, el Barcelona, 45,5; y el Sevilla, 38,5. A continuación figuran la Real Sociedad (31,5), Betis (24,5), Villarreal (17,5), Celta (12,5), Granada (10,5), Athletic Club de Bilbao (9,5), Osasuna (8.7), Cádiz (7,8), Valencia (7), Levante (6,1), Alavés (5,2), Getafe (4,3), Elche (3,5), Huesca (2,62), Valladolid (1,75) y el colista Eibar cobrará 875.000. Los tres equipos que han descendido también recibirán unas cantidades importantes, de lo que se denomina «Ayuda al descenso».

Además de los 3,5 millones por la clasificación, continuar en Primera División va a permitir al club ilicitano aumentar de forma considerable la próxima temporada los ingresos de televisión. Todo ello, unido a la recuperación de la buena salud económica también va a influir de forma sustancial a la hora de elevar su límite salarial.

Al margen de los premios de LaLiga, en la caja de la entidad franjiverde van a entrar otras cantidades de dinero de distinta procedencia, como es el caso de Osasuna. En el traspaso de Juan Cruz, que se llevó a cabo el pasado verano, además de los 2,7 millones fijos, se incluyó una cláusula mediante la cual el Elche recibiría 250.000 euros si en una de las tres temporadas siguientes el conjunto navarro seguía en Primera División. Una condición que ya se ha producido esta misma campaña.

Incluso, el club ilicitano también va a obtener una cantidad, que aún no se ha desvelado, por el traspaso de Emi Rigoni al Sao Paulo. En un principio, parecía que el mediapunta argentino había llegado al Martínez Valero cedido por el Zenit de San Petersburgo, con el que tenía contrato hasta 2022. Sin embargo, la entidad franjiverde anunció el pasado lunes que había llegado a un acuerdo para la venta de Rigoni al club brasileño. Eso quiere decir que el futbolista argentino era propiedad del Elche y que, por lo tanto, también va a dejar unos ingresos en caja.

De esta forma, con el dinero por clasificación de LaLiga, la cláusula extra del traspaso de Juan Cruz y la venta de Rigoni, el haber del club ilicitano va a superar claramente al debe y las cuentas del presente ejercicio arrojarán un superávit importante.

Prima de patrocinadores

La entidad franjiverde también tiene firmado una serie de pluses con varios de sus patrocinadores por continuar en Primera División, que ayudarán de forma positiva a mejorar las cuentas.

La permanencia en la Liga de las Estrellas es el empujón definitivo para que el proyecto de Christian Bragarnik siga adelante y para que cumpla los compromisos con el anterior máximo accionista, José Sepulcre, que de esta forma se garantiza de forma más fehaciente el cobro de la venta del paquete mayoritario de títulos.

Hace dos semanas y antes de saber si el Elche continuaría o no en Primera División, en su primera y única comparecencia pública, Bragarnik ya aseguró que el cierre del ejercicio de la temporada 2020-2021 «dará positivo. Dar las cifras hoy es anticipado. Tenemos un club sano, que cumple y que no hace cosas que no pueda cumplir», comentó, a la vez que señaló que la actual buena salud económica había permitido la compra de Lucas Boyé al Torino, por quien desde Italia se asegura que se han pagado dos millones de euros.

Además, el inversor argentino afirmó que tras el ascenso de la campaña pasada se pudieron «acelerar los recursos económicos para cumplir el concurso de acreedores, que estamos muy cerca de levantar». Algo que, ahora, puede quedar, definitivamente, cerrado con la permanencia. Christian Bragarnik también dijo que el club « ya tiene dinero» para comprar los terrenos y comenzar la nueva ciudad deportiva.

Todo son buenas noticias para un Elche que puede tener por delante un futuro muy prometedor.

Bragarnik se reunirá con Nino para aclarar el futuro de la leyenda

Christian Bragarnik tiene previsto reunirse en los próximos días con Nino para aclarar el futuro de la leyenda franjiverde, que este próximo 10 de junio cumplirá 41 años. El delantero sigue deshojando la margarita acerca de si continuar jugando o no. Por su parte, el máximo accionista dejó claro que «hay Nino para rato» y que su intención es que, en caso de que decida colgar las botas, siga vinculado al club. Parece que la retirada del goleador está cada vez más cerca, más después de que esta temporada apenas haya disfrutado de minutos ni con Almirón ni con Escribá. Si el técnico valenciano continúa, como parece que va a suceder, el papel de Nino continuaría siendo muy secundario. Por ello, todo apunta a una retirada y más con el Elche en Primera División. El capitán y el dueño de la entidad franjiverde siempre han mantenido una buena relación. Incluso, a principio de temporada, cuando se rumoreaba que podía no continuar en el equipo tras el ascenso, el inversor argentino le dijo claramente que no tuviese dudas y que iba a seguir en la plantilla. Ahora, un año después, falta por determinar qué función desempeñará NIno.