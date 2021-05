«Queremos hacer un proyecto bonito para consolidarnos y estar muchos años en Primera»

A pesar de ser el presidente, no es el que toma la últimas decisiones, pero sin hacer ruido siempre está donde hace falta para ayudar y representar al club ilicitano. No se ha perdido un partido y ha estado en todos los palcos de Primera División. Ha sufrido mucho, pero, a su vez, ha disfrutado de ver como su equipo lograba la permanencia.

Ha pasado ya una semana desde que el Elche consiguió la permanencia. ¿Se lo cree ya?

Todavía lo estoy asimilando y mentalizándolo. Al final las cosas han salido bien. La pizca de suerte que nos ha faltado a lo largo de la temporada la tuvimos en las dos últimas jornadas.

Al final, la insistencia y no arrojar la toalla ha tenido su premio...

En el fútbol hay que saber levantarse y saber pasar página. Después de determinados partidos como en Huesca, en Pamplona, donde no dimos una buena imagen, y, especialmente, el del Alavés, en el que teníamos bastantes expectativas, el vestuario quedó bastante tocado. Frente al Alavés nos faltó Raúl Guti, que es un jugador fundamental y así lo ha demostrado siendo el futbolista que más minutos ha disputado. El equipo estaba bastante hundido, pero había que mentalizarse de que solo había que pensar en ganar en Cádiz. Escribá supo animar y recuperar a los jugadores de que mientras hubieran posibilidades matemáticas teníamos que estar ahí y así fue.

Los jugadores fueron los que siempre creyeron...

La fe es importante y hay futbolistas como Pere Milla que tiene mucha. Está jugando y animando al equipo, cuando está en la grada igual, en el vestuario... Es pura energía. Fidel también es de este tipo de futbolistas y, al final, contagiaron al resto de la plantilla y creyeron.

Mantenerse la primera temporada es la más difícil. ¿Puede ser la próxima más factible?

Ha sido una temporada complicada. Siempre se dice que el primer año después de ascender es especial y el más difícil. Nosotros subimos en Girona el 23 de agosto. Todas la plantillas estaban ya, prácticamente, confeccionadas. El mercado estaba muy complicado. Tuvimos que ir pescando por allí y por aquí. Los jugadores también tuvieron que tener diez días de vacaciones. Este año tenemos dos meses para planificar la nueva temporada. Tenemos que aprender de los errores. Hay cosas que se han hecho bien y otras no. Debemos corregirlas y configurar una plantilla competitiva y un equipo sólido. Espero que no suframos hasta los últimos minutos de la última jornada y esperando el resultado de otro equipo como ha pasado esta campaña. Espero que también podamos contar con público, que eso es muy importante para levantar el estado anímico de los jugadores en los momentos difíciles, sobre todo en los partidos de casa. Esperamos hacer un proyecto bonito.

¿Puede ser el primer paso para consolidar al Elche en Primera y estar mucho tiempo en la máxima categoría?

Esta temporada ha sido la primera y ahora queremos confirmarnos y consolidarnos en Primera y estar muchos años. Queremos hacer un proyecto a medio plazo y hacer las cosas bien, porque seguir en Primera es primordial. Conseguirlo por segundo año consecutivo nos permitiría tener un equilibrio y nos daría mucho juego y tenemos estadio y ciudad para lograrlo. Escribá dice que la segunda temporada también es difícil y que cuando los equipos se empiezan a consolidar es a partir de llevar tres años en la máxima categoría. Esperamos hacerlo.

Además, estando en Primera permite terminar de normalizar la situación económica...

La situación económica ya estaba este año normalizada. El club está saneado y cuenta con una estructura para ser viable, tanto en Primera como en Segunda. Ya no tenemos esa mochila atada a la espalda, pero seguir en Primera nos ayudaría a engrandecer el proyecto.

Y crecer como club, poder disponer, por fin, de una ciudad deportiva y reformar el Martínez Valero...

Claro que es fundamental para crecer como club. Vamos a poder destinar más recursos para formar una plantilla competitiva. Todo gira entorno al primer equipo. Queremos tener una ciudad deportiva acorde con un equipo de Primera División, llevar a cabo una remodelación integral y progresiva del estadio, que tiene ya 45 años. Con las penurias que hemos pasado, con algunos años, incluso, en Segunda B, no nos daba ni siquiera para intentarlo. Queremos convertir todo el entorno del Martínez Valero en un lugar agradable para, además de ir al fútbol, para pasear y disfrutar. Que sea un espacio lúdico. He ido esta temporada a todos los estadios de Primera y la mayoría tienen un entorno agradable. El nuestro parece que está desangelado y queremos convertirlo en un espacio bonito.

¿El ejemplo puede ser el Levante, que se está consolidando en Primera y ya ha reformado su estadio?

El Levante ha hechos las cosas muy bien. Su presidente, Quique Catalán, está realizando un trabajo encomiable a la chita callando. Ha reformado el estadio y lo ha dejado muy bonito. Tiene el mejor vídeo marcador de toda España. Debemos tener una buena escuela con unos buenos cimientos. Esa es la idea. Estamos en un lugar privilegiado. La ciudad más próxima con fútbol de Primera es Valencia y luego por el centro nos tenemos que ir hasta Madrid y por el sur hasta Granada. Hay equipos cercanos históricos, como el Hércules o el Murcia, que están tres categorías por debajo de nosotros. Estamos en Primera y debemos aprovechar todas las zonas de influencia que tenemos alrededor para captar gente y aficionados.

¿Y a largo plazo, seguir el ejemplo del Villarreal y terminar ganando un título europeo?

El Villarreal es un club a envidiar. Es un ejemplo de modelo deportivo y la imagen donde mirarse. Lleva muchos años trabajando muy bien y sacando rendimiento a su cantera, con un fútbol base de calidad y que también ha sabido fichar. En el caso del estadio no porque está encajado en la ciudad y no pueden crecer.

¿Cómo está el asunto de la Ciudad Deportiva? Bragarnik dijo que el anunció se haría en breve y que el dinero está ya disponible y preparado

No es un problema de dinero. Los recursos ya están. Pero para poder construir la ciudad deportiva la tenemos que hacer en un terreno rústico y es obligatorio que cuente con una Declaración de Interés Comunitario (DIC) para convertir ese terreno rústico en deportivo. Para ello, se necesitan un montón de informes y condiciones como son un estudio de impacto ambiental. Si está cerca del aeropuerto necesitamos la aprobación de AENA, si está cerca del río de la Confederación Hidrográfica. También es necesario el informe de Carreteras para que no haya problemas de tráfico, que tenga luz, agua y salida de aguas residuales. Lo que queremos es que, una vez que lo iniciemos, no tengamos ninguna pega con el DIC y en esa labor estamos para elegir el terreno más apropiado. Una vez que tengamos solucionado el problema del DIC, luego, meter las palas, empezar y llevar a cabo los trabajos de construcción será mucho más rápido.

¿Se podría llegar al centenario del club en 2023 con la nueva ciudad deportiva construida y con el estadio reformado?

Por lo menos que estén en marcha y que no demos la imagen de que estamos parados. La reforma del estadio no la podemos empezar por el tejado. Ahora tenemos unos vestuarios muy bonitos, pero siguen habiendo problemas de filtraciones de agua. Primero tenemos que solucionar las goteras. No podemos tener una zona mixta verde y muy decorada, si, luego, hay goteras. Hay que solucionar y reformar el estadio por dentro y por fuera. Aunque no haya venido público, esta temporada hemos impermeabilizado toda la grada de tribuna y hemos cambiado las butacas y esta temporada queremos, por lo menos, acabar todo el anillo inferior.

Accedió al cargo el 13 de agosto de 2019 sustituyendo a Diego García y su etapa ha estado plagada de éxitos con el ascenso y la salvación

Lleva menos de dos años de presidente y en ese tiempo ha habido un ascenso y una permanencia, además del cambio de propiedad del club. Más no puede pedir...

Emociones no me han faltado. No han sido dos años para nada anodinos. La temporada pasada logramos el ascenso y ésta hemos conseguido la permanencia, que ha sido como un segundo ascenso. Han sido dos años emocionantes y bonitos. Le he dedicado muchas horas, pero también he recibido muchas satisfacciones. El fútbol es muy sufrido y esta temporada he sufrido como nunca, pero, al final, hemos tenido la gran alegría de que el Elche va a continuar en Primera División.

Bragarnik sigue confiando en usted para ser el presidente. ¿Qué opina de aquellos que dicen que está en el cargo solo como figura decorativa y para salvaguardar los intereses de Sepulcre?

Yo digo que soy un colaborador privilegiado. Dedico mucho tiempo a ayudar al Elche en todo lo que sé y puedo sumar. Si Christian (Bragarnik) quiere que continúe sumando para el proyecto ahí estaré. Procuro ayudar, pero sé hasta donde puedo llegar. No soy un experto a la hora de fichar un lateral derecho o realizar un estudio económico, pero a nivel de planificar y de representar al club sí porque estoy acostumbrado a la relacionarme con mucha gente.

¿Cómo está Sepulcre? Esta permanencia también le ayuda...

Pepe (Sepulcre) está muy contento. Cuando traspasó el paquete mayoritario de acciones siempre dijo que lo había hecho a la mejor opción posible. Sigue manteniendo una buena relación con Christian. Muchas veces se juntan y hablan de fútbol. Han congeniado. Está contento no solo por los éxitos deportivos, sino porque dejó el club a personas que saben de fútbol.

Además, con el Elche en Primera es mucho más fácil que se cumplan los compromisos firmados con Christian Bragarnik...

Nadie dijo que iba a ser un camino de rosas. Pepe no le vendió el club al primer típico fondo de inversión que pudiera venir a hacer negocio, ni a ningún grupo árabe o chino. Lo ha hecho a personas del fútbol que tienen su máximo interés en defender el Elche y a ellos mismos. No son gente multimillonaria que ponen una pequeña parte de su dinero y se lo juegan como si fuera la ruleta. Christian y su grupo se están jugando su patrimonio. Es un trabajador nato, está desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche trabajando en el estadio. Muchas veces es el que cierra el estadio por la noche. Cuida al máximo hasta el último detalle y sabe mucho de todo. Parece una enciclopedia. Es capaz de darte todo tipo de explicaciones sobre la Primera División, la Segunda o la Segunda B. Sabe igual del Badajoz que del Burgos y del fútbol argentino o de Tailandia. Es una persona con una enorme capacidad.