El Elche Femenino quiere evitar al Betis

Habrá cuatro eliminatorias que se disputarán a ida y vuelta y los ganadores serán los que asciendan. Además del Elche, también se han clasificado el Victoria de Coruña, el Pradejón de La Rioja, el Levante Les Planas de Barcelona, el Real Betis B, el CD Getafe y La Garita y el Unión Viera de Canarias.

El técnico franjiverde, Quique Cano, no tiene ninguna predilección por el sorteo "porque apenas conocemos a los rivales". "A priori, los dos canarios pueden ser más fáciles, pero tienen la complicación del viaje. El grupo Catalán y Andaluz suelen ser fuertes. Madrid, también, aunque con la remodelación de las ligas femeninas ha perdido algo de potencial en Primera Nacional, porque varios equipos y muchas jugadores han subido a jugar en las dos máximas categorías. Los mejores números los presentamos nosotros, pero en una eliminatoria a doble partido nunca se sabe lo que puede ocurrir. Si me dijeran un equipo al que no querría enfrentarme podría decir el Betis, porque pertenece a un club de Primera División y seguro que también quiere ascender a su equipo femenino", comenta el entrenador del Elche.

Los componentes del Elche estarán hoy muy atentos al sorteo y una vez que conozcan el rival comenzarán a estudiarlo y a preparar los dos encuentros del "play-off" que se disputarán los dos próximos fines de semana".