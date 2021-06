El Elche vestirá Nike la próxima temporada

El Elche CF también tendrá nueva marca y nuevas equipaciones de ropa la próxima temporada. Según avanzó Cope Elche y ha podido comprobar este diario, Nike será el nuevo sponsor técnico del club ilicitano y sustituirá a Hummel, que ha sido la encargada de vestir a los distintos equipos de la entidad franjiverde durante la dos últimas campañas.

Para poder llevar a cabo el relevo de marca deportiva, el Elche ha tenido que llegar a un acuerdo con Hummel y ha rescindido el contrato que tenía firmado con la empresa danesa, que tiene una factoría de producción en el Polígono Industrial de Torrellano. En el club ilicitano no estaban contentos con Hummel, porque ha habido problemas de suministros durante las dos últimas campañas. Además, los dirigentes franjiverdes entienden que no se ha explotado al máximo el merchandising del Elche y que se le puede sacar mucho más rendimiento. Por ello, no han tenido problemas para compensar económicamente el año de contrato que quedaba.

Anteriormente, el Elche tuvo a Kelme y a Acerbis como marcas de ropa deportiva.

A partir del próximo 30 de junio, el club ilicitano anunciará a Nike como nuevo sponsor técnico. La marca americana tiene una amplia experiencia y en la Primera División española ya viste al Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla o Granada. El Elche se sumará a ellos y contará con nuevas equipaciones de juego, entrenamiento y de paseo, tanto de verano como de invierno, para la próxima temporada.

El máximo accionista de la entidad franjiverde, Christian Bragarnik, no quiso ni afirmar ni desmentir en su primera y única comparecencia pública el cambio de marca de Hummel por Nike, pero aseguró que un club como el Elche necesitaba una tienda oficial acorde con su categoría. "Estamos en tratos de evaluar la continuidad de Hummel, pero, independientemente de la marca, hoy un club de Primera, con la importancia del Elche, no tiene una tienda acorde", comentó el inversor argentino.