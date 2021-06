Escribá: "Estoy muy ilusionado con lo que viene"

El preparador franjiverde ha asegurado que está "muy ilusionado" con lo que viene por delante y que está deseoso de empezar a entrenar. Escribá ha reconocido que el objetivo de la próxima temporada no será otro que "conseguir la permanencia", espera que sea "más cómoda" y no se sufra tanto, pero, al mismo tiempo, ha avisado a todos aquellos que ya pueden pensar en metas más altas que "no podemos pretender dar saltos para lo que no estamos preparados".

Sobre nombres propios, apenas ha querido mojarse y ha señalado que están abiertos a la incorporación de cualquier futbolistas, independientemente de sus procedencia y de su conocimiento de la liga española. "Lo que queremos son jugadores buenos". "Estamos barajando mucha información y contamos con muchos jugadores en los distintos puestos para intentar elegir la mejor opción".

En cuanto a la posibilidad de la llegada de Benedetto, que además es accionista del club, ha indicado que "lo importante es que sean buenos jugadores y él lo es. Encontrar alguien más comprometido es difícil, porque también es su club, pero de nombres no quiere hablar", ha indicado.

El técnico valenciano ha reconocido que el caso de Nino es especial y que primero "debe decidir él" lo que quiere hacer. En la portería también ha dejado claro que "ahora nuestro portero es Edgar Badia, que es quien tiene contrato y cuento con él. Gazzaniga ahora no es jugador nuestro. Hemos hablado de firmar un portero, pero, al igual, que el resto de incorporaciones, estamos hablando de seis u ocho alternativas"

Con quien sí que se ha pronunciado un poco más claro ha sido con Mojica: "Es un jugador que ha estado muy a gusto aquí. Ha ofrecido un buen rendimiento y sería fantástico que siguiera, pero su club es el Girona, está jugando promoción de ascenso y supongo que, en función de lo que ocurra, tomará una decisión.

Fran Escribá también se ha mostrado encantado de estar entre los tres entrenadores que más partidos han dirigido al Elche y estar cerca de mitos como Felipe Mesones y Roque Olsen. "Siempre los he admirado y es un orgullo estar cerca de entrenadores que admiro".