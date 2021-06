Fran Escribá: «No podemos pretender dar saltos para los que no estamos preparados»

Si por Fran Escribá fuera «mañana mismo empezaba entrenar». Y es que a pesar de toda la tensión y agonía del final de Liga, el técnico valenciano está «deseoso y con mucha ilusión» de comenzar su nuevo proyecto en el Elche. Incluso, «con más ganas» que cuando llegó al club ilicitano en su primera etapa.

El preparador franjiverde es consciente de que el destino le ha puesto por delante una segunda oportunidad para consolidar al conjunto ilicitano en Primera División y de «crecer y ser una referencia del fútbol español». Escribá rebosaba ayer felicidad en su presentación como entrenador de la próxima temporada tras la firma de su renovación.

«Además del cariño y del sentido de pertenencia que tengo, hay un proyecto para crecer como club a nivel nacional. Estoy encantado de que hayan pensado en mí para iniciar un camino que espero que dure muchos años». Esa ha sido la razón por la que ha aceptado la oferta para seguir, que aclaró que es solo «por un año», pero a lo que restó importancia. «Las dos partes estábamos de acuerdo y no ha habido ninguna exigencia. Siempre lo he hecho así y, si sigo estando a gusto aquí, no habrá problemas para prorrogarlo el año próximo».

A pesar de su enorme ilusión y las ganas de crecer, el técnico valenciano es realista y fue tajante a la hora de hablar de otros objetivos que no sean la permanencia: «Ente el puesto 17 y el 7 hay mucha distancia y no es algo a conseguir a corto plazo. Si somos capaces de consolidar al equipo en Primera durante varios años y a medio plazo somos un equipo asentando y no de sube y baja, entonces sí que podríamos soñar con metas más altas. Pero no podemos pretender dar saltos para los que no estamos preparados», advirtió.

Escribá recordó que «vamos a seguir teniendo un presupuesto bajo» e insistió en que «el único objetivo debe ser lograr una permanencia más cómoda y no sufrir tanto como este año».

El entrenador del Elche está convencido de configurar una buena plantilla. «Estoy ilusionado con lo viene y desde el lunes después de salvarnos ya empezamos a planificar cosas e iniciar los contactos con jugadores. Va a haber muchos futbolistas que quieran venir a este proyecto y que lo harán con ilusión y ganas, independientemente de la edad o de donde vengan».

Fran Escribá va a tener una participación activa en la confección de la plantilla «porque me gusta que me consulten y dar mi opinión», pero también deja claro que la decisión final «será del club». El preparador franjiverde indicó que «estamos abiertos a la llegada de todo tipo de jugadores. Lo que queremos es que sean buenos, porque esos se adaptan a todo. Si conocen la Liga española puede ser un ventaja, pero en mi anterior etapa ya vinieron futbolistas como Pasalic, Jonathas o Fayçal, que no habían jugado en España, y rindieron muy bien. Este año vamos a tener mucho tiempo y se está cotejando y manejando mucha información. Tenemos margen para elegir».

Nino, Badia, Gazzaniga, Mojica...

En lo que no quiso mojarse y desvelar nada fue cuando se le preguntó por nombres propios. Sobre la continuidad de Nino dijo que «lo primero que tiene quehacer es manifestarse él sobre lo que quiere y esperar su decisión».

En cuanto a la portería, comentó que «ahora nuestro portero es Edgar (Badia), que tiene contrato y cuento con él. De Gazzaniga sé que se ha desvinculado del Tottenham, pero ahora no es jugador nuestro. Vamos a incorporar un portero y tenemos una lista de entre seis y ocho alternativas, al igual que en el resto de posiciones».

En el caso de Mojica arrojó algo más de luz. «Ha estado encantado aquí, pero pertenece al Girona, que está jugando por ascender y cuando acabe supongo que tomará una decisión. Ha ofrecido un buen rendimiento y sería fantástico que continuase, pero tampoco vamos a estar esperando y si surge una buena oportunidad vamos a ir a por ella».

De la opción de Benedetto y su condición de accionista dijo: «Lo que quiero son buenos jugadores y él lo es. S i viene más comprometido que él por su relación con el club no va a haber. Pero estamos manejando decenas de futbolistas» señaló Escribá.

«Es un orgullo estar tan cerca de Mesones y Olsen»

Escribá, con 143 partidos se ha convertido en el tercer entrenador con más partidos en el Elche. Solo superado por Felipe Mesones y Roque Olsen. Podría llegar al año del centenario del Elche siendo el técnico con más encuentros. «Me haría una ilusión tremenda. Lo que es seguro es que para el centenario estaré aquí como entrenador o como socio o aficionado. Son entrenadores, al igual que hay jugadores, que he admirado de pequeño y de los que tenía sus cromos. Igual que el otro día vi a Marcial. Estar cerca de ellos es un orgullo y, a la vez, significa que me hago mayor», comentó con una sonrisa.