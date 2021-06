Nino se despide con una carta y el miércoles ofrecerá una rueda de Prensa

A continuación se reproduce íntegramente el mensaje enviado esta tarde por Nino:

"Queridos ilicitanos:

Ha llegado el momento de finalizar una etapa inolvidable de mi vida. Quiero comunicaros que hoy por finalizada mi carrera como futbolista profesional. Dejo el fútbol con la nostalgia de todo jugador que ha nacido para ser futbolista, pero orgulloso de haber disfrutado de mi profesión. Para mí ha sido un honor formar parte del Elche CF, llevar el brazalete de capitán y contribuir con mis goles a hacer más grande la historia del Elche CF.

Retrocediendo veinte años atrás, tengo que reconocer que he cumplido mi sueño de niño y he llegado a conseguir objetivos que jamás hubiera imaginado. Llegar a ser el jugador con más partidos y goles de la historia del Elche CF ha sido fruto de un jugador que lo dio todo por el escudo del Elche CF. Mis goles quedan en el legado del Elche y el sonido de la afición coreando mi nombre queda en mi corazón franjiverde.

Agradecer a todos y cada uno de los profesionales con los que he coincidido en mi etapa futbolística, tanto en el Elche CF como en mis anteriores equipos, categorías inferiores Club Deportivo Vera y Real Madrid, Levante UD, Club Deportivo Tenerife y Club Atlético Osasuna. Presidentes y directivas de los clubes, que han confiado en mi trabajo, entrenadores que han transmitido conocimientos futbolísticos, compañeros con los que he disfrutado jugando al fútbol, utilleros con los que he compartido risas, servicios médicos, departamento de prensa y todos y cada uno de los empleados del club por tratarme con el máximo respeto y hacerme sentir ilicitano desde el primer día de mi llegada a Elche en el verano de 1997. Ellos han contribuido a formar a Nino como profesional y como persona.

Por último, evidentemente, agradecer a la afición franjiverde. Desde mi presentación como jugador me han respetado, valorado y mostrado su apoyo incondicional. Siempre he intentado corresponderles con mis goles, trabajo y humildad. Espero y deseo que me recuerden como un profesional que dio todo por el club y que el legado de Nino, basado en el respeto y compromiso por esta franja, sirva como referente para otros jugadores de la cantera del Elche CF.

Un fuerte abrazo,

NINO".