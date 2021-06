Nino: "Esperaba no llorar pero son muchos sentimientos, no de tristeza sino de alegría”

La sala estaba decorada con una pantalla en la que se podía ver el collage preparado para la ocasión por el Elche con fotos de la trayectoria del protagonista. No podía faltar su camiseta, la del 7 de Nino, que incluso algunos aficionados demandan que se retire. Casi lo de menos eran las palabras. La emoción y el sentimiento franjiverde se podía sentir en cada mirada de los presentes.

El acto, el último oficial al que asistiría como jugador profesional Nino, comenzó con una breve presentación a cargo del presidente del club. Buitrago calificó el acto como "emotivo" y recordó algunos hitos de la leyenda franjiverde. "Hay que ver la cantidad de titulares que a lo largo de estos años ha dadoNino. Como más cercano el play-off en Zaragoza, el de Segunda B a Segunda... Yo recuerdo especialmente una eliminatoria contra el Dépor en el 2004. Una jugada por la banda...".

Buitrago señaló que "todos tenemos recuerdos imborrables de esa vitola que nos ha dejado Nino a lo largo de su larga trayectoria profesional, pero esa vitola, su brillantez y momentos estelares, no solo han sido en el campo sino también en el vestuario, donde ha sido un referente. Ha sido un ejemplo para sus compañeros. El hermano mayor en el que muchos de los jugadores se han apoyado".

El presidente destacó que "toda la calidad que nos ha entregado a lo largo de los años es fruto de un esfuerzo. Él ha tenido una vida muy ordenada, se ha cuidado muchísimo, su esposa e hijos le han apoyado en todo momento. Y eso en el campo se nota. Esa vitola y ese buen hacer lo ha hecho en el Elche, pero también en Tenerife, Levante, Pamplona. Ha sido recibido con un abrazo desde el que abre la puerta del estadio al último profesional. Es un ídolo allí por dónde ha pasado".

Y concluía Buitrago asegurando que "solo me queda desear que el club, la afición y los ilicitanos tengamos la oportunidad de ir devolviendo a lo largo del futuro lo que Nino nos ha ido nos ha ido regalando".

Y entró en escena el cañonero de Vera: Nino, vestido de calle, llegó claramente emocionado y se dejó la mascarilla para la primera sesión fotográfica del evento. De hecho pidió permiso para sacársela antes de hablar. Y empezó con un discurso improvisado. No necesitaba notas: "Hemos vivido muchas cosas juntos y este era un momento que todos sabíamos que tenía que llegar, mi retirada de los campos. Al final me retiro de lo que más quiero, que es el fútbol, pero creo que todo llega, todo pasa. Es un momento muy duro para mí. El cariño, la emoción...".

El jugador seguía asegurando que "el corazón ahora mismo lo tengo en un momento bestial porque son sensaciones tristes pero a la vez espectaculares. Nunca pensé que podría conseguir tantas cosas pero sobre todo una, el cariño y el respeto de todos. Me he comprometido siempre en todo lo que he podido. Acaba una etapa y sigue otra. Nino siempre ha sido un superviviente y nadie me ha regalado nada. Ya así seguiré. Es el momento de disfrutar de la familia, de la ciudad... La decisión no ha sido fácil pero era el momento...".

Por último, Nino agradecía "a compañeros, presidentes, entrenadores, fisios, a la afición, a toda la gente del club, prensa, utilleros, cámaras, técnicos... Tengo mucho que agradecer a todo el mundo. Ese cariño y esa valoración es lo que me ha traído hasta aquí. Estoy eternamente agradecido a Elche y al Elche CF, a mi pueblo, Vera, a Tenerife, Osasuna, a Levante. Y a todo el mundo que me ha ayudado hasta el final, y esperaban no romper a llorar pero son muchos sentimientos, no de tristeza sino de alegría. Muchas gracias a todos".

Entonces comenzaba el turno de preguntas. Muchas dudas, pero una sobre todas: ¿Cuándo decidió retirarse?

"Desde que estoy aquí siempre he dicho que valoraba las decisiones a final de temporada. El año ha sido muy complicado. No he podido disfrutar o ayudar en todo lo posible al equipo. Soy una persona muy competitiva que me gusta estar en el terreno de juego. Ha sido muy complicado y la ilusión se ha acabado. Así de claro. A día de hoy no tengo ninguna ilusión de volver a jugar y quiero tanto a esta profesión que no quiero faltarle al respeto".

¿Y sobre el futuro?

"Varios equipos que me han llamado para seguir jugando a otro nivel pero sinceramente no quiero faltarle el respeto al fútbol, que me ha dado tanto. Sí me gustaría seguir en el Elche. He hablado con Bragarnik y pronto tendremos otra reunión. Me gustaría seguir aquí como entrenador de categorías inferiores. Desgraciadamente he pasado todo el año viendo partidos, analizando… y el fútbol es una cosa que llevo dentro y no me la puedo quitar. Sé que esto no se me va a pasar en la vida. Por qué no probar como entrenador y ver qué sucede".

A Nino le hubiera gustado despedirse sobre el campo, pero "al final lo más complicado en el mundo del fútbol es sentir este cariño de la afición. No tiene precio. Siempre lo he sabido, me ha llegado ese cariño de una u otra forma. Me fui 10 años, volví y seguí sintiendo el mismo cariño. Sobran las palabras. Para mí Elche y el Elche CF es mi vida. Y no lo digo de boca para afuera. Digo lo que siento".

El acto finalizaba con la entrega, por parte del presidente a Nino, de la insignia de oro y brillantes del club franjiverde al jugador y con la foto de familia en el terreno de juego. ¡Gracias Nino! Mucha suerte en el camino...