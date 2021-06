Nino: «He perdido la ilusión y ahora quiero entrenar»

«Soy una persona muy competitiva»; «El año ha sido muy complicado. No he podido disfrutar o ayudar en todo lo posible al equipo»; «Mi hijo me preguntaba si jugaría el domingo y tenía que decirle que no»; «He visto tantos partidos desde la grada este año, por desgracia, que ahora me apetece seguir pero como entrenador»; «Ya no tengo la ilusión de volver a jugar y quiero tanto a esta profesión que no quiero faltarle al respeto»; «Ha sido muy duro y quería ser honesto con el fútbol». Frases dichas en diferentes momentos por Juan Francisco Martínez Modesto, Nino, durante la rueda de Prensa que ayer ofreció en su despedida del fútbol profesional a dos días de cumplir 41 años. Mensajes inconexos en el tiempo pero de contenido común: «Ahora me gustaría entrenar, empezando en el Elche por abajo, por los infantiles, para poder transmitirles mis valores en este mundo», apostillaba.

El futuro de Nino parece claro y tiene todos los mimbres para que sea en el Elche. «Aún tengo que volver a reunirme con Christian (Bragarnik, máximo accionista que ya anunció que quería que continuara en el club), pero tengo decidido que no quiero estar en un despacho. Soy un hombre de fútbol y la verdad es que me apetece probar como entrenador aquí; seguiré en el Elche», aseguraba el cañonero de Vera. Su pueblo estuvo presente en los agradecimientos que el futbolista pronunció durante el acto oficial de despedida, como lo estuvieron Osasuna, Tenerife, Levante... y todos los profesionales que se han cruzado con el jugador y la afición. «No quería romper a llorar, pero son muchos sentimientos, de alegría. Muchas gracias a todos», señalaba.

El acto fue iniciado por el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Con una sala abarrotada de medios de comunicación, compañeros -Josan, Gonzalo Verdú y Fidel-, el jugador se mostró como siempre, natural, cercano, humano, y llegó a emocionarse en varias ocasiones recordando su paso por el mundo del fútbol, «mi mundo», como dijo. La emoción y el sentimiento franjiverde se podía sentir en cada mirada de los presentes. Y no faltó la ovación.

Buitrago destacó que «esa vitola que nos ha dejado Nino, su brillantez y momentos estelares, no solo han sido en el campo sino también en el vestuario, donde ha sido un referente, un ejemplo, el hermano mayor en el que muchos se han apoyado».

El presidente dijo que «toda la calidad que nos ha entregado a lo largo de los años es fruto del esfuerzo. Él ha tenido una vida muy ordenada, se ha cuidado muchísimo, su esposa e hijos le han apoyado en todo momento. Y eso en el campo se nota. Esa vitola y ese buen hacer lo ha hecho en el Elche, pero también en Tenerife, Levante, Pamplona. Es un ídolo allí por dónde pasó».

Nino reconoció que «es un momento muy duro para mí. El cariño, la emoción. El corazón ahora mismo lo tengo en un momento bestial porque son sensaciones tristes pero a la vez espectaculares. Nunca pensé que podría conseguir tantas cosas pero sobre todo una, el cariño y el respeto de todos. Me he comprometido siempre en todo lo que he podido. Acaba una etapa y sigue otra. Nino siempre ha sido un superviviente y nadie me ha regalado nada. Y así seguiré. La decisión no ha sido fácil pero era el momento...».Nino agradeció que la puerta 7 lleve su nombre o los posibles homenajes, pero dijo tener bastante con el cariño que recibe de los aficionados a diario por la calle. «Tengo mucho que agradecer a todo el mundo. Ese cariño y esa valoración es lo que me ha traído hasta aquí. Estoy eternamente agradecido a Elche y al Elche CF. Son mi vida. Digo lo que siento». Y sobre la afición: «Ellos ya lo saben. El cariño por ellos, por este escudo y esta camiseta es eterno».