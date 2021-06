El sueño de Sara

Una niña y un balón ya no resulta una escena que despierte alguna mueca de extrañeza o desaprobación. Por suerte, las nuevas generaciones crecen en una sociedad en que las niñas pueden soñar perfectamente con ser futbolistas y que nada ni nadie les despierte hasta que ellas quieran. Todo lo contrario.

Un colegio, una niña y un balón. Escena que hemos visto más de una vez y que, por fortuna, con el paso del tiempo ha dejado de venir acompañada con una mueca de extrañeza o desaprobación, al menos por parte de quien haya abandonado la cueva para vivir en la sociedad del siglo XXI. Las niñas que así lo desean ya crecen con un balón a su lado. Así lo hizo Sara Roca.

Dice no haber sufrido nunca un episodio negativo en un campo de fútbol, lo que arroja una luz de esperanza en esta sociedad en la que, de tanto en tanto, nos tenemos que abochornar por algún acto (ojalá esporádico) de machismo. A Sara le gustaba el fútbol. Y su familia quería que su niña fuera feliz. Por este motivo, a Sara le regalaron balones, le animaron a jugar al fútbol y la apoyaron cuando se apuntó al equipo de su colegio, con otros niños.

Sara ya no es una niña, pero sigue persiguiendo su sueño. Poco a poco está más cerca de él: la Primera División femenina. En el equipo de su ciudad, con el que siempre soñaba lucir la franja verde, está a un paso de acercarse a esa meta. Tras una temporada sobresaliente a nivel individual y colectivo, Sara y sus compañeras del Elche se jugarán contra La Garita una plaza de ascenso a la liga Reto Iberdrola, es decir, la segunda categoría del fútbol femenino español.

El gol, que no entiende de géneros, en el Elche esta campaña se llama Sara Roca. La delantera ilicitana se ha destapado como una auténtica «killer» al anotar en liga regular un total de 25 dianas en 30 partidos. Nadie ha superado sus guarismos en la categoría, ya que Carmen Sobrón (CD Pradejón) y María José Medina (Getafe) se quedaron en 24. Sara es intocable para Quique Cano, entrenador franjiverde, y buena muestra de ello es que no se ha perdido ni un minuto de competición. La cita de Sara con el gol tiene precisión suiza: marca cada 103 minutos. Tic, tac.

El blanco del Elche no es el único que pone a Sara Roca, que también se confiesa madridista. No hay más que pasarse por sus redes sociales para comprobarlo. Su ídolo es Cristiano Ronaldo, por lo que queda claro de donde le viene la voracidad anotadora. No es lo único que aporta a su equipo: tiene buen regate y un poderoso físico que le permite presionar hasta la extenuación a las rivales en la salida de balón.

La ariete, que ayer mismo cumplió 26 años y buscará algún gol en el partido de ida como regalo especial, sueña, sí, pero también tiene los pies en la tierra. Se «retiró» durante dos temporadas para centrarse en los estudios y quiere ser policía cuando cuelgue las botas y llegue la hora de despertar y afrontar la vida real, la de cualquier futbolista que, cuando se retira, tiene que seguir adelante durante otra vida más.

Once soñadoras

El sueño de Sara avanza y ha crecido como franjiverde, pero curiosamente tuvo que enfundarse la camiseta rival para iniciarlo. Debutó, con gol, en el Hércules y también jugó en el Inter San Blas, otro club alicantino. La apuesta del Elche por la sección femenina le ha reportado sus mayores alegrías sobre el verde, con el ascenso hace un par de años a Primera Nacional desde categoría autonómica. Ahora quiere repetir con sus amigas Ascen, Marina, Jose, Esther, Marta, Carmen, Alba...

Todas ellas (y las que faltan por citar) están a 180 minutos de hacer historia juntas con la franja verde en el pecho. En plena pandemia y en las condiciones más duras se han sabido levantar para reclamar su sitio en el fútbol ilicitano. Es el sueño de Sara Roca. El de once «Saras». Y el de todas las «Saras» de Elche.