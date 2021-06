Narváez vuelve a estar en la órbita del Elche

Narváez es el prototipo de delantero incansable y luchador, que no da un balón por perdido y no por ello exento de calidad. Ha sido uno de los futbolistas más destacados en la irregular campaña del Zaragoza en Segunda División, anotando 9 goles en 42 jornadas de Liga (40 de ellas como titular). Por lo tanto, no se ha perdido ni un solo compromiso liguero con los maños. Llegó a España a finales de 2012 como un proyecto de futuro del Real Madrid y, tras pasar por Valdebebas, ha jugado en Betis, Córdoba, Almería y Las Palmas, antes de hacerlo en el conjunto aragonés.

Su buena temporada y crecimiento han llevado a Narváez a la determinación de querer dar el salto a Primera División y por ello espera hacerlo en la próxima campaña. El Elche no está solo en la pelea por hacerse con sus servicios, ya que el Granada también ha mostrado su interés. Ilicitanos y nazaríes podrían no ser los únicos, ya que hace algunas semanas el Espanyol, ascendido a la máxima categoría, se mostró como otro de los pretendientes del colombiano.

La llegada de Narváez, de 26 años, serviría para fortalecer el ataque del Elche, que cuenta de momento con Lucas Boyé, Pere Milla y Guido Carrillo como jugadores con contrato, tras la retirada de Nino y la salida de Rigoni al Sao Paulo. El colombiano cumpliría con el perfil de jugador en progresión, a un precio asumible y que llegaría, curiosamente del mismo club que Raúl Guti hace un año, para revalorizarse y crecer en la ciudad de las palmeras.