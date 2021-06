Bragarnik se toma con calma los fichajes

La decisión final es de Bragarnik, que no desespera y que como buen agente de futbolistas sabe que el mercado todavía no ha entrado en ebullición y que conforme vaya avanzando puede permitir opciones, tanto deportivas como económicas, que ahora no están al alcance del Elche y que en las próximas semanas podrían ser asequibles. También se puede producir el efecto contrario y jugadores que ahora estarían dispuestos a venir al Elche se pueden cansar de esperar y aceptar las ofertas de otros equipos. Contactos se han producido con jugadores y agentes de futbolistas, pero, de momento, no hay nada cerrado ni se espera que se puedan producir grandes novedades en los próximos días. El resto de equipos están en una situación similar porque el mercado está bastante parado.