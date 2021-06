La afición quiere una franja con peso

Decir franjiverde es decir Elche. Vestir la franja verde es un honor para muchos jugadores y un símbolo de garra, fuerza y fe para la afición. Por ello, cuando el club anuncia un cambio en el patrocinador técnico de la vestimenta -Nike por Hummel en este caso-, el seguidor ilicitano se pregunta si el nuevo sponsor sabrá recoger en sus diseños el verdadero sentir franjiverde. De esta manera, la afición y las peñas demandan para el nuevo uniforme una franja verde que tenga peso, que se vea bien, que se sienta.

Nike vestirá por primera vez al Elche -a todos sus equipos- en su casi centenaria historia. La prestigiosa marca de ropa deportiva, que en España viste por ejemplo a Barcelona, Atlético de Madrid o Sevilla, ya ha recibido el primer mensaje directo sobre la importancia de la franja verde en la camiseta. El club ilicitano analizaba hace unos días los primeros bocetos enviados por la firma norteamericana y exponía sus primeras peticiones; solicitaba a los diseñadores centrar y ampliar el tamaño de la franja verde.

El icónico símbolo del club ilicitano, que lo distingue desde la temporada 1926/27 -los cuatro años anteriores se vestía totalmente de blanco-, ha pasado por múltiples tamaños y posiciones sobre el fondo enjuto. La franja ha sido más o menos ancha según modas o épocas, pero siempre ha estado ahí desde que fue instaurada.

Hasta finalizar la década de los 30, su anchura fue especialmente relevante. Se notaba la diferencia. De hecho, en los años 40 era justo la mitad y a finales de esta década fue incluso menor, aunque en esta ocasión ya estaba más centrada. El tamaño volvió a doblarse a principios de los 50 y poco después llegó a triplicarse, siendo la época con mayor superficie de la camiseta cubierta por el verde.

Esta preciada prenda pasó por diferentes modas también en cuanto a sus componentes, botones o cuerda, cuello redondo o triangular, verde en mangas y en cuello... Las calcetas fueron negras hasta 1950 y después pasaron por una etapa de estar rayadas, siempre en horizontal como la camiseta, a llevar solo el extremo en verde o a ser blancas completamente, como las de la última temporada.

En general, la afición pelea desde hace años por que la franja verde de la camiseta pueda ser completa, por delante y por detrás. La organización de LaLiga no permite completar la banda de color porque considera que se perjudica la visibilidad del número del jugador, pero los aficionados siempre han reclamado que su símbolo sea completo. Lo que todos tienen claro ahora es que la franja debe ser vistosa. En este sentido, la presidenta de la Peña Els Gafarrons Ilicitans, María Cecilia Ballester, se decanta por la equipación que el Elche lucía entre 1990 y 1993. «Personalmente es la que más me gusta porque se destaca la franja verde», explica. Esta prenda no tenía la banda tan ancha pero el blanco restante del conjunto sí conseguía ese efecto.

Para Jorge Ortega Alcázar, presidente de la Peña Furia Franjiverde, la camiseta más apropiada es la que el equipo lució durante casi dos décadas, entre 1962 y 1980, «por la anchura de la franja en la camiseta y por las medias rodeadas de la franja verde». Sobre la segunda equipación destaca «la azul con la franja roja, en honor a los colores de la bandera de la bandera de la ciudad».

El presidente de la Penya Altabix, Carlos San José, se decanta «por la clásica de los 70, blanco y verde sin más. Personalmente me sobran los adornos y es innegociable que se vea bien la franja por ambos lados». Sobre el segundo conjunto de vestir, San José aboga por el vestido «en los años de gloria, que fue siempre azul y rojo, los colores de la bandera de la ciudad. Me parece la equipación más adecuada y representativa».

Para gustos, colores, pero para todos los aficionados hay algo que siempre debe pesar por encima de todo: una franja verde de buen tamaño y, como ya se ha citado, que se vea completa también por la parte de detrás.

A su vez, los seguidores franjiverdes esperan un salto de calidad con la nueva firma deportiva y «que el precio no sea excesivo» para que las gradas del Martínez Valero puedan vestirse como los jugadores en el campo.

El club rescindió el contrato con Hummel y fichó por Nike precisamente para conseguir una equipación única para el Elche y que sea acorde con la Primera División en la que milita. El proyecto Bragarnik quiere afianzarse en la máxima categoría y disponer de una imagen acorde tanto en el uniforme deportivo como en la tienda del estadio.