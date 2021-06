El Elche quiere vender 20.000 abonos

El Elche quiere llegar o incluso superar los 20.000 abonos. Su presidente, Joaquín Buitrago, se mostró ayer optimista después de la decisión del Gobierno de eliminar las restricciones de aforo en los estadios de fútbol. Buitrago hacía estas declaraciones durante la firma del convenio de patrocinio con el director general del Grupo Inmobiliario TM, Pablo Serna.

El anuncio del jueves de la ministra de Sanidad sobre la vuelta a la normalidad en las gradas, «en principio, nos llegó a todos con gran satisfacción. Pero también es cierto que se anunció de forma muy genérica y es necesario que se concrete si va a haber algún tipo de limitaciones. Si se distinguen los espectáculos sentados o de pie, si llevaremos a cabo algún tipo de protocolo anti-covid... y también deberemos atenernos a lo que digan las CC AA. La idea es volver a una normalidad total pero aún debemos ver un poco los puntos y las comas que hay que poner…».

Buitrago concretó que «la noticia en sí es muy buena. Al menos mejora nuestras primeras expectativas, que eran del 50%, y esperamos que si el aforo no es completo sea lo máximo posible. Esta nueva situación nos aclara en gran medida, mucho, nuestra campaña de abonos», remarcaba.

El Elche tiene la campaña «bastante estudiada y perfilada y estábamos un poco a la espera de ver esa esperada noticia que surgió el jueves». Por ello, según Buitrago, «muy pronto», los seguidores podrán saber cosas más concretas sobre la campaña de abonos, desde precios a los descuentos que «sí se van a realizar» a los socios que pagaron sus abonos y no pudieron presenciar encuentros. «La tenemos que lanzar en los próximos días. Se nos pega el arroz. No podemos tardar porque LaLiga comienza a mediados de agosto. Más pronto que tarde tendremos la campaña en la calle», concluyó.

Sobre el límite presupuestario, Buitrago dijo que «no nos lo ha mandado todavía LaLiga y también vendrá un poco modificado por el anuncio de ayer del Gobierno. Los temas relacionados con los ingresos por publicidad ya estaban perfilados, pero ahora habrá un nuevo ingreso por las entradas...». De todos modos, «no espero grandes cambios con respecto a la temporada pasada, como mucho 1, 2 o 3 millones más. Tampoco nos tienen que preocupar porque una plantilla cara no es sinónimo de éxito seguro. Lo hemos visto este año».

45 millones: El presupuesto, de 1 a 3 millones más que el anterior Buitrago afirma que «no» espera «grandes cambios en cuando al límite presupuestario que marca LaLiga».

El Elche hace 40 días que logró la permanencia. No ha habido ningún fichaje, pero «el tiempo no se está desperdiciando. Se está trabajando de forma continua por parte de la dirección deportiva en continuos contactos. Sí es cierto que han pasado muchos días. La gente querría que a las dos semanas llegaran refuerzos, pero no es nada distinto a lo que hacen otros clubes. Los de Primera no anunciando fichajes todos los días, las noticias surgen con cuentagotas». Según Buitrago, el Elche tiene este «trabajo bastante avanzado y perfilado. Estamos pendientes de que acaben Eurocopa y Copa América y comenzará a moverse más el mercado. Es cuando los agentes comienzan a iniciar los contactos. Ahora mismo, las pretensiones económicas están un poco por encima del mercado y los límites presupuestarios son los que hay. Hasta los grandes clubes tienen dificultades. Imagina los pequeños. Existe actualmente un mercadeo entre las pretensiones y las posibilidades de los clubes. Pronto tendremos presentación de jugadores en el Martínez Valero».

El presidente del Elche espera «tener por encima de los 20.000 abonados. Esa es la cifra que me marco. Sí percibimos que hay mucha gente que quiere abonarse. Ese sentimiento sí existe, pero después se tiene que materializar. Me vería bastante satisfecho con esa cifra. Hemos pasado por una situación económica muy complicada y la calle está como está. El consumo de fútbol es uno de los más baratos y te garantiza un espectáculo cada 15 días. Somos optimistas».

Club y Grupo TM planean su expansión en América

La compañía inmobiliaria aumenta un 15% su patrocinio y ya ha invertido casi 2 millones

El apoyo del Grupo Inmobiliario TM es uno de los referentes del Elche. Ambas entidades mostraban ayer su satisfacción por la repercusión que está teniendo su colaboración en ambas marcas. «Esperamos expandir esta repercusión que tiene el fútbol, nuestra Liga, en el resto del mundo, empezando por Sudamérica y Estados Unidos. La pandemia frenó nuestro proyecto expansivo pero pronto lo retomaremos», explicaba el director general de TM, Pablo Serna, quien aseguró que existen iniciativas «para aprovechar que nosotros estamos en el mercado inmobiliario y hotelero de México, por ejemplo. También para aprovechar que Bragarnik es argentino y que el Elche cuenta con varios jugadores sudamericanos». A su vez, ambas entidades quieren fomentar acciones de marketing a través de las oficinas de representación de LaLiga en América. «La situación sanitaria no nos permitió iniciar este proyecto que pronto retomaremos para seguir creciendo juntos».

Por su parte, Joaquín Buitrago destacó que «TM es nuestro principal patrocinador, el más visible. Ya casi es de la familia. Y debemos darle las gracias porque ha estado en los momentos recientes más difíciles, en Segunda B, con una visibilidad mucho menor».

Buitrago destacaba que «en este tiempo nosotros hemos crecido y también el Grupo TM, que es un referente internacional. Nosotros tratamos de darle visibilidad en el mundo del fútbol que TM recompensa con la calidad de sus productos. Estamos en los momentos dulces y le agradecemos que siga acompañándonos en esta andadura que esperamos sea duradera».

Serna desveló que este año el patrocinio será un 15% mayor. «Era un compromiso adquirido con el ascenso. Será la sexta temporada de colaboración. Ahora mismo recuerdo cuando fuimos llamados por el alcalde de Elche porque el club se estaba jugando su salvación...», remarcaba el directivo del grupo. «Y TM empezó a contribuir en el proyecto del Elche. El compromiso es por un año más. En estas seis temporadas, TM ha invertido cerca de dos millones de euros en el Elche. Y esperamos que nuestra relación sea muy duradera», sentenciaba Serna.