Pau Quesada apunta al Juvenil C del Real Madrid tras dejar el Ilicitano

Pau Quesada comunicó al Elche CF hace unos días que no iba a seguir al frente al Ilicitano la próxima temporada. Una noticia que sorprendió después de su buena temporada con el filial, con el que se quedó a las puertas de ascender a Segunda División RFEF. El técnico alzireño se ha encontrado muy a gusto en la cantera franjiverde, pero cuenta con una oferta que no ha podido rechazar. Su destino, según informa del diario MARCA, puede estar en el Juvenil C del Real Madrid. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el entrenador valenciano cambiará el club ilicitano por La Fábrica blanca.

Quesada se haría cargo del tercer equipo juvenil madridista integrado por jugador de primer año en la categoría. Además, el Juvenil B madridista será entrenado por Fran Beltrán, técnico alicantino, que también ha estado en las canteras del Elche y del Kelme y que en la última campaña ha sido segundo de Rubén de la Barrera en Deportivo de La Coruña. El coordinador de La Fábrica del Real Madrid ha realizado una revolución en los banquillos de la cantera y ha confiado en Pau Quesada y en Fran Beltrán.