El Elche no pagará 2,5 millones por Mojica

Hoy 30 de junio acaba el plazo de la opción preferente que tiene el Elche CF con el Girona para comprar, por 2,5 millones, a Johan Mojica. La cláusula fue incluida en el documento de cesión del lateral izquierdo cuando el pasado mes de enero llegó al club ilicitano. En la entidad franjiverde no tienen prisa porque consideran que se trata de una cantidad demasiada elevada y no descarta contar con Mojica, pero no a ese precio. Si el club catalán rebaja la cantidad, la entidad franjiverde estaría dispuesta a realizar un esfuerzo, pero nunca por los 2,5 millones