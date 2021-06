Siete jugadores terminan hoy contrato con el Elche

Nino anunció su retirada y está a la espera de concretar con el máximo accionista, Christian Bragarnik, su nueva función en la entidad franjiverde. Mfulu y Víctor no cuentan para el proyecto de la próxima temporada, mientras que Barragán y Dani Calvo podrían continuar si el Elche no encuentra nada mejor en las posiciones de lateral derecho y de central. Son dos futbolistas que han dado un nivel aceptable y la entidad no vería con malos ojos su renovación, aunque todavía no le han presentado ninguna propuesta.