Bragarnik aprende de los errores

Algo ha cambiado en el Elche del año pasado a este. Pese a que los gestores del proyecto son prácticamente los mismos, al menos en los despachos, los primeros movimientos de la entidad en el mercado de fichajes apuntan a un cambio en la hoja de ruta con respecto a la temporada 2020/21.

Lo que no ha variado es la tranquilidad. Christian Bragarnik no se pone nervioso y es plenamente consciente de que aún queda tiempo por delante para configurar la mejor plantilla posible: un mes para el inicio de la Liga y medio más para el cierre de la ventana veraniega. En este sentido, el argentino sabía que los primeros movimientos no se producirían hasta el mes de julio, como así ha acabado sucediendo.

¿Qué tienen en común esos movimientos? Varios aspectos que los diferencian mucho con respecto a los del curso pasado. El Elche ha oficializado ya a dos centrales, ambos con experiencia en la liga española, Pedro Bigas y Enzo Roco. El segundo, conocedor del club al que regresará después de haberlo dejado en 2015, tras el descenso administrativo.

Además de ese año en Elche, Roco ha ido adquiriendo experiencia, primero en el fútbol nacional, con el Espanyol; y luego en otras ligas aparentemente menores, pero que tienen un alto grado competitivo, como son la mexicana y la turca. Incluso en el Besiktas ha podido conocer de primera mano lo que es la exigencia de un grande que debe pelear por los títulos cada campaña.

Por su parte, Bigas acumula una dilatada experiencia en Primera División. En esta categoría ha militado ocho temporadas en tres clubes diferentes: Mallorca (2011 a 2013), Las Palmas (2015 a 2018) y Eibar (2018 a 2021). En los tres sabe lo que es pelear por evitar el descenso, algo que lleva una década haciendo y que, por desgracia, ha vivido en sus carnes tanto en el País Vasco como en las dos entidades isleñas.

El tercer «fichaje», ya encarrilado, es el del portero Kiko Casilla. Otro con un currículum más que extenso en Espanyol y Real Madrid, en Primera, y en el Leeds United, en la Championship y la Premier League. A ninguno de estos tres le van a sorprender las situaciones que tengan que vivir este curso en el Martínez Valero, algo que no se puede decir de las incorporaciones de la campaña anterior.

Los tres también coinciden en que llegan para apuntalar la zona defensiva, un aspecto al que Fran Escribá daba extrema importancia de cara al inicio de la competición oficial. El plan es completamente diferente al de hace doce meses con las incorporaciones de Lucumí, Raúl Guti, Tete Morente, Sánchez Miño y compañía, jugadores sin experiencia en Primera División, que necesitaban de un periodo de adaptación. De hecho, el Elche empezó la Liga sin reforzar la posición de central (sonó Garay, pero no se materializó) y fichó a Diego González con el mercado cerrado.

Esta vez, Escribá quería tener defensas con tablas y que le permitan variedad táctica. Por eso sigue en cartera Ximo Navarro, del Alavés, otro futbolista que cumple con el perfil de los primeros fichajes. El desenlace no es sencillo porque la oferta del Elche y las pretensiones vitorianas parecen muy lejanas, por lo que Bragarnik parece que se lo tomará con calma. La llegada de Kiko Casilla o Roco le darán al equipo un extra a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, virtud tanto del portero como del defensor.

Todo ello se planifica en el Elche, con Bragarnik pendiente del teléfono y al mando de las negociaciones en Argentina. El mercado sudamericano ha quedado en un segundo plano, pero no en el olvido. El máximo accionista franjiverde espera cerrar algún refuerzo que dé un salto de nivel competitivo al equipo y acertar más que el año pasado.

El caso de Lucas Boyé es el ejemplo perfecto a seguir, un delantero que ha ofrecido un gran nivel, más allá de la cifra de goles, con compromiso y cuya opción de compra (menos de 2 millones) acabó siendo casi irrisoria.

Casilla, esta semana

Por lo que respecta a la situación de Kiko Casilla, las tres partes parecen de acuerdo en cerrar lo antes posible los últimos detalles para la llegada del meta catalán al Elche. Solo falta que Casilla cierre los detalles contractuales con el club inglés, ya que tiene dos años de contrato más.

Desde las oficinas del Martínez Valero esperan que todo quede solucionado en cuestión de días y que Casilla se pueda incorporar al trabajo del grupo en Algorfa, a lo largo de esta semana.