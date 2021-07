El fichaje de Benedetto se encarrila

Es un jugador que puede tener ofertas de equipos con más potencial económico que el Elche, aunque el punto a favor del conjunto franjiverde es que conoce el proyecto de primera mano y ello puede ser un argumento que desequilibre la balanza. En cualquier caso, la presencia de Bragarnik en Elche refleja la voluntad del dueño de cerrar operaciones en los próximos días para que se vayan incorporando a la pretemporada del equipo, que este domingo disputa su primer amistoso ante Atromitos griego.

Esta temporada Benedetto ha disputado 32 partidos en la Ligue-1 francesa y seis en la Champions, no tiene la continuidad deseada y no es titular indiscutible. Por ello, está dispuesto a cambiar de aires. El Marsella no vería con malos ojos un traspaso -tiene contrato hasta 2023- y recuperar parte del dinero invertido (14 millones).

El jugador argentino también se reencontraría con su socio y representante Christian Bragarnik y con su amigo personal Iván Marcone, a quien visitó en Elche el pasado mes de abril, incluso se puso una camiseta del Elche.

Benedetto, de 31 años, sería un buen refuerzo para el conjunto franjiverde. Tiene experiencia en Europa, es un delantero diferente a Lucas Boyé y Guido Carrillo. Mide 1,77 y se caracteriza por su lucha y brega en el ataque y su capacidad para hacer goles. Podría ser el sustituto de Nino en la plantilla y junto a Pere Milla, Boyé y Carrillo formar la delantera del Elche de la próxima temporada.

Alessandro Tripaldelli

Otro de los jugadores que ha sonado en las últimas horas en la órbita del Elche es Tripaldelli, defensa del Cagliari. Días importantes en la confección de la plantilla del Elche.

Kiko Casilla se une a la concentración en Algorfa

El guardameta catalán Kiko Casilla, última incorporación, ya se encuentra en la concentración del Elche en Algorfa.De 34 años, se formó en la cantera del Real Madrid, de donde pasó al filial del Espanyol. Tras un par de cesiones a Cádiz y Cartagena se asentó como el portero titular del conjunto catalán, lo que le valió el regreso al Madrid como suplente de Keylor Navas. Allí formó parte del equipo que ganó tres Champions.