Enzo Roco ya vuelve a sudar en blanco y verde

A partir de este jueves, el chileno se incorporará a la dinámica de grupo. Antes ofreció sus primeras impresiones, en palabras recogidas por el propio club. «Estoy muy feliz. El Elche fue mi primera casa en Europa y estoy muy contento de estar de vuelta y pertenecer a este club nuevamente. Quiero recuperar fuerzas y ponerme firme para empezar con el grupo mañana», dijo el defensor.

🎥 𝐄𝐧𝐳𝗼 𝐑𝗼𝐜𝗼



💬 “Estoy muy feliz de volver a casa. Espero entregarme como siempre lo he hecho”#MuchoElche 💚 pic.twitter.com/TPOOq2HBjt — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) 21 de julio de 2021

«Me encuentro bien. Tengo que ir de menos a más, pero solo estuve dos semanas de inactividad. También me voy acostumbrando al horario», agregó el chileno. «Han pasado siete u ocho años desde que me marché de aquí, ahora me pilla con más experiencia y recorrido. Me entregaré desde el primer día y lo daré todo para ayudar al club a conseguir el objetivo», finalizó.

A partir del jueves, Roco entrenará con sus nuevos compañeros, en una sesión doble, la matinal en el Díez Iborra de la Ciudad Deportiva y la vespertina en el estadio Martínez Valero. Con su incorporación, Fran Escribá tiene a sus órdenes a todos los jugadores de la plantilla, con Gonzalo Verdú afrontando el tramo final de su recuperación.