El Elche sufre su primera derrota de la pretemporada (0-2)

El inicio del partido fue radicalmente distinto al de hace una semana, sobre todo porque el rival mostró unas capacidades muy diferentes. El Zaragoza subió mucho el nivel respecto al Atromitos y obtuvo el dominio de la situación casi desde el silbido inicial, manejando la posesión y llevando la iniciativa.

En el bando franjiverde, Escribá apostó de salida por línea de tres atrás, con Nacho Pastor, Pedro Bigas y Josema. No funcionó ni la salida de balón de los centrales ni la conexión entre los hombres de la sala de máquinas (Marcone y César Moreno) con el otro tridente, el ofensivo. Por las alas, Chavarría hacía sufrir a Josan y no al revés, por lo que los ilicitanos no eran capaces de tener presencia en campo rival.

Antes de la media hora, esa situación de dominio maño tuvo su recompensa con el primer tanto del partido. Iván Azón le ganó el duelo individual a Bigas y, con el equipo muy descolocado, Narváez recibió solo, perfilado a la izquierda, para encarar a Edgar Badia y batirle con un sutil toque.

El colombiano, por el que el Elche ha mostrado interés por hacerse con sus servicios en este mercado veraniego, se mostró especialmente activo mientras le duraron las fuerzas, siendo un continuo dolor de cabeza para la zaga franjiverde. Si quería reivindicarse ante alguien para que acelere por su fichaje, lo pudo conseguir.

El Elche intentó reaccionar y aprovechó la pausa para la hidratación para renovar sus ideas. No acosó a su oponente, pero empezó a generar algo de peligro, con un par de centros de Fidel y Piatti que no encontraron a Guido Carrillo en posición idónea para rematarlos y un disparo del onubense desde la frontal con su pierna mala que detuvo Cristian Álvarez sin apuros.

La más clara del primer acto para los ilicitanos la tuvo Josan, al golpear con el exterior de su pie derecho un balón que cayó por su zona y que se marchó rozando el palo de la portería del Zaragoza. Con algo más de efecto hubiera sido la igualada y un gol precioso.

Poco peligro

De cara al segundo tiempo, Escribá cambió el dibujo para jugar con defensa de cuatro y dio la alternativa a Kiko Casilla en la portería, que de este modo debutó como franjiverde.

El buen final de primer tiempo del Elche quedó diluido en el descanso y el Zaragoza, con las fuerzas repuestas, volvió a ser el que mejor salió de vestuarios. El paso de los minutos y el carrusel de cambios en ambos conjuntos no ayudaron a que el ritmo de partido se mantuviera vivo.

Poco a poco, el Elche logró asentarse sobre el césped de Pinatar Arena. Sin embargo, le costó traducir esa sensación de mayor dominio en ocasiones claras de gol. Por si fuera poco, los maños aprovecharon su primera ocasión del segundo acto para ampliar su ventaja, por mediación de un exfranjiverde, Adrián González, en una brillante acción individual, con caño y remate imparable para Casilla, que encajó el primer gol con su nuevo equipo.

Un chispazo de Diego Bri que casi acaba con gol en propia meta de Nieto pudo darle emoción a los instantes finales del choque, pero Ratón estuvo rápido de reflejos y salvó la situación. El marcador ya no varió y el Elche sufrió su primera derrota de la pretemporada, en un mal día que trabajará para que quede en el olvido.