El Elche ha presentado este miércoles a su tercer y, hasta el momento, último fichaje de la temporada, el central chileno Enzo Roco, que vuelve al club seis años después de haberlo tenido que abandonar tras el descenso administrativo de 2015. Precisamente ese paso del tiempo y esa madurez han sido factores que ha destacado el zaguero durante su intervención, asegurando que está preparado para ser uno de los líderes del conjunto franjiverde en la 2021/22.

Motivos para volver

«Hay varios motivos para mi vuelta: el primero, el deportivo, para mí jugar la Liga es un plus, aún más para los futbolistas sudamericanos que queremos ir convocados con nuestra selección; y luego está el momento de madurez, sobre todo tras la buena temporada que hice el año pasado en Turquía».

Regreso a Elche

«Estoy muy feliz. Me han recibido como ya sabía que lo iban a hacer. Volver a ver a gente que llevaba mucho tiempo sin ver me reconforta. El tema de adaptación ya lo tengo. Y también estoy muy contento por reencontrarme con Fran Escribá».

Momento de madurez

«El recorrido te va dando experiencia y conocimiento. He estado en diferentes países y en partidos de alto nivel con mi selección. Ahora tengo más personalidad para liderar al equipo desde la defensa».

Regreso a España

«Mis dos años en la Liga (Elche, 14/15; Espanyol, 15/16) fueron soñados. Vine muy joven y luego, cada país en el que he estado me ha dejado algo, pero España estaba un peldaño por encima en cuanto a competitividad. Competir contra los mejores es una motivación extra para venir aquí».

Plantilla del Elche actual

«El grupo es muy bueno y el compromiso se ve a flor de piel. Tengo confianza en que se pueda conseguir la permanencia sin sufrir mucho».

Descenso de 2015

«Aquella situación nos dolió a todos. Yo me estaba jugando un contrato que, por cuestiones ajenas a mí, no se pudo cumplir. He seguido al Elche en Segunda y Segunda B y su sitio es Primera División».

Bragarnik

«Con Bragarnik he tenido poco contacto, me lo presentaron al llegar al club. Sé que es una persona seria. Estoy agradecido por la confianza que han depositado en mí, tanto él como Nico Rodríguez y el míster».

Nico Rodríguez pasa revista

Acompañando a Enzo Roco durante su presentación estuvo el director deportivo del Elche, Nico Rodríguez, que pasó revista a la actualidad de mercado del club ilicitano. «Nos va a ayudar a conseguir los objetivos en una vuelta que llega en un momento de madurez en todos los sentidos», apuntó sobre Roco. Nico también aseguró que el club mantiene abierta la vía Mojica para regresar, tras rechazar pagar la opción de compra que tenía firmada en su contrato de cesión el curso pasado, al considerarla demasiado elevada. El asturiano también alabó el buen comportamiento de los canteranos en esta pretemporada y finalizó su comparecencia deseando que ningún jugador importante salga del Elche, pero siendo realista: «Nuestro deseo es que los buenos se quedan, si económicamente es posible. Un club como nosotros, por perfil, es vendedor, al ser de los tres presupuestos más bajos».