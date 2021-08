El Elche disputará este sábado el Trofeo Festa d’Elx frente al Levante luciendo su nueva primera equipación. Si bien la polémica saltó cual resorte cuando se mostraron la segunda y tercera camisetas, el club y Nike han conseguido mejorar la opinión de los aficionados en la elástica oficial. Una franja verde poderosa y un colorido escudo han conseguido animar los ánimos de los seguidores ilicitanos, que ahora sí ven reflejada la identidad del club de sus amores en el traje principal de trabajo de sus jugadores.

La presentación de las nuevas equipaciones fue ayer. Los servicios de Comunicación daban a conocer la esperada vestimenta hacia las seis de la tarde. Los futbolistas Josan Ferrández, Raúl Guti, María Jarillo y Uxue Mendía fueron los modelos para la ocasión. Según informaba el club en su web oficial, el diseño Nike Dri-FIT cuenta con un suave tejido con capilarización del sudor y con malla en la espalda para mantener la frescura y la transpirabilidad. Es 100% poliéster e incluye el escudo en silicona a todo color. El lema «El valor de una historia, la fuerza de un sentimiento» aparece en verde en la parte posterior del cuello. Junto al número, serán los únicos elementos de detrás, sin franja por tercer año consecutivo. En la parte delantera destaca además la anchura de la franja verde. El mismo club pidió a Nike que así lo resaltara. Impresa en esta característica banda, la publicidad del patrocinador principal, TM Grupo Inmobiliario. El remate, a los lados, queda como pintado, como inacabado, sin líneas rectas.

Con esta presentación quedaba completa la línea de ropa deportiva oficial del club franjiverde para esta campaña, «la primera de un proyecto común con Nike a cuatro años, que tiene el objetivo de consolidar al Elche en el mercado internacional y su nombre junto al de una firma de prestigio».

Siempre según el club, este proyecto «requiere de iniciar un camino juntos que arranca esta ilusionante temporada, con el reto de ir creciendo y consolidándose año a año».

El Elche y Nike, que se estrenaba en la casa ilicitana, ya están trabajando en las vestimentas de próximas temporadas, especialmente la del centenario, un hito histórico para la entidad. «Tanto en el club como en la firma deportiva estamos dando el máximo para estar a la altura. Y por ello, por la convicción de estar junto a nuestros aficionados, se oirán sus sugerencias y peticiones para plasmarlas en las equipaciones de próximas campañas», expone el club.

Opiniones de las peñas

Tras el fiasco vivido y expresado por los seguidores franjiverdes con la segunda y tercera equipaciones, este diario preguntó ayer la opinión de los peñistas. Sus valoraciones, diversas. El presidente de la Federación de Peñas, Tomás Domenes, aseguraba que es «pobre de detalles. Posiblemente en vivo y cuando nos acostumbremos a verla nos guste más. Considero que Nike no ha llenado las expectativas que se esperaban de una firma así. Le falta diseño». Pero Domenes está más preocupado «por los fichajes. Eso sí es importante; jugar se juega con lo que sea». A Carlos San José, de la Penya Altabix, le parece «cara -la camiseta de adulto cuesta entre 75 y 83 euros- y pobre sin la franja trasera. Creo que se puede tener más imaginación sin perder la esencia de una camiseta blanquiverde».

Valero Payá, presidente de la Peña Franjiverde de Petrer, cree que es «muy bonita, sencilla y reflejando la franja verde que nos caracteriza. El precio está en los cánones habituales, aunque no apto para cualquier bolsillo». Para Mario Payá, secretario de la Federación, «es sencilla pero bonita, acertada y representa muy bien a un equipo grande, noble y señorial». Según Antonio Chacón, presidente de la Peña Rabusts de Novelda, «Nike ha acertado de lleno». Para Joaquín Morales, de Jove Elx, «la camiseta no es muy vistosa, pero entiendo que Nike no entre en escena con algo muy clásico. El precio se presuponía caro, pero está dentro de lo habitual».