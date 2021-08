Este viernes a mediodía se ha presentado oficialmente la LX edición del Trofeo Festa d'Elx, que se espera pueda disputarse este mismo sábado entre el Elche, equipo local, y el Levante, elegido para ser la última prueba de pretemporada para los hombres de Fran Escribá. Tras el positivo por covid-19 detectado en la plantilla franjiverde, la disputa del choque quedaba pendiente de que el resto de futbolistas y técnicos pasaran sin contratiempos nuevas pruebas que, en principio, han dado negativo. El propio presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ha asegurado que la disputa del partido no corre peligro de suspensión.

«Se trata de un positivo más, no supone nada para el partido de mañana. Se han tomado las medidas oportunas. La plantilla está vacunada y entendemos que no va a haber ningún problema. El Festa no peligra, salvo que haya un contagio masivo de última hora que creo que podemos descartar», aseveró Buitrago.

La principal novedad de esta edición del Festa d'Elx, que vuelve a disputarse después de dos años sin hacerlo, es el propio trofeo, de nueva creación para esta nueva andadura que comienza en 2021. Atrás queda el anterior trofeo, de un tamaño mucho más grande y que a lo largo del tiempo dio algún susto a los jugadores del equipo vencedor al levantarlo. El nuevo trofeo es más manejable y con un diseño moderno.

A la presentación, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento ilicitano, han acudido el alcalde de la ciudad, Carlos González, el concejal del área de Deportes, Vicente Alberola, y el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, en representación del club.