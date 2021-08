Una última prueba con suspense

El regreso del Festa d’Elx, tras dos años de ausencia en el calendario de pretemporada franjiverde, está siendo casi una odisea. El último contratiempo se vivió durante el día de ayer, cuando el club ilicitano amaneció con la noticia de que uno de sus futbolistas había dado positivo en covid-19, por lo que se activaron todos los protocolos para evitar que se propagara el contagio.

La primera medida fue aislar al jugador, que de momento permanece asintomático. La segunda, suspender el entrenamiento previsto. Y la tercera, la realización de más pruebas a jugadores y cuerpo técnico para descubrir si había algún positivo más. Después de una mañana de incertidumbre, todos los resultados dieron negativo, por lo que el partido de esta noche contra el Levante, en principio, no peligra.

Así de contundente se expresó el propio presidente del Elche durante la presentación oficial de la LX edición del Trofeo Festa d’Elx en el Ayuntamiento. «Se trata de un positivo más, no supone nada para el partido. Se han tomado las medidas oportunas. La plantilla está vacunada y entendemos que no va a haber ningún problema. El Festa no peligra, salvo que haya un contagio masivo de última hora, algo que creo que podemos descartar», aseguró Buitrago.

Una vez pasado el susto y esperando la pronta recuperación del jugador afectado, el Elche tiene previsto entrenarse esta misma mañana, antes del duelo programado a las 21:00 horas. Será el último de la pretemporada, antes de encarar la semana previa al inicio de Liga, contra el Athletic el lunes 16 de agosto. Enfrente estará el Levante, segundo equipo de Primera que se medirá a los de Escribá en la fase de preparación. Ante el otro, el Alavés, los ilicitanos sumaron una convincente victoria.

Para el partido de hoy, el técnico franjiverde no podrá contar con Carrillo, Piatti y Jony, con molestias físicas. La afición, que podrá asistir en un número reducido (3.000 espectadores) verá las caras nuevas de los fichajes: Kiko Casilla, Enzo Roco y Pedro Bigas. No muchos, por ahora.

Dos viejos conocidos

En cuanto a refuerzos, el Elche continúa trabajando para fortalecer su plantilla, aún con zonas a reforzar. Ya tiene cerrada la incorporación de dos laterales, uno en cada banda, aunque se trata de dos jugadores que militaron la campaña pasada en el equipo: Antonio Barragán y Johan Mojica.

El retorno de Barragán, que acabó contrato el pasado 30 de junio, ya es oficial. El Elche ha apostado por un jugador veterano, que el curso pasado disputó 27 partidos de Liga y que puede actuar tanto en el lateral como en el puesto de central diestro en línea de cinco atrás. No era la primera opción, pero el compromiso que mostró el año pasado y la imposibilidad de concretar otras operaciones ha llevado a la entidad del Martínez Valero a repetir experiencia con Barragán, que compartirá puesto con Palacios.

«Es un placer defender estos colores. Quiero poner mi granito de arena para conseguir el objetivo. Espero a la afición en el campo para disfruftar porque juntos somos más fuertes», declaró el lateral andaluz a medios oficiales del club.

En el otro carril del coliseo franjiverde también seguirá un viejo conocido. El colombiano Mojica, salvo giro inesperado de los acontecimientos, retornará a la disciplina ilicitana. En su caso volvió al Girona después de su cesión y de que el Elche no contemplara el pago de la opción d e compra pactada en su contrato de préstamo, que ascendía a 2,5 millones de euros.

Tras más de un mes de negociaciones, Elche y Girona han llegado a un acuerdo por una cantidad cercana al millón y medio. De este modo, Mojica, que jugó 17 partidos el curso pasado tras llegar en el mercado invernal, refuerza el lateral zurdo. En su caso, su perfil es idóneo para actuar como carrilero cuando Escribá decida apostar por defensa de tres centrales. Josema y el canterano Salinas son las otras opciones que puede manejar el técnico para esa posición. Los clubes esperan hacer oficial la operación en breve.

Así llega el Elche a su última prueba de la pretemporada. Con el sobresalto por el positivo, pocas caras nuevas, un aforo aún reducido a la espera de empezar la Liga y un último rival de nivel para medir el momento de forma actual antes de la nueva temporada.

Buitrago aclara dudas sobre el aforo para el día 16

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, aclaró ayer algunas dudas sobre el aforo en el estadio para el partido contra el Athletic.

«Nos dejan un 40% y distanciamiento de metro y medio. A partir de esos parámetros tenemos que definir los grupos de convivientes con la Generalitat. En función de eso podremos llegar a ese 40%. La idea es juntar a grupos de cinco o seis convivientes» explicó Buitrago, que también confirmó que en la entidad aún estudian si acogerse al acuerdo entre LaLiga y CVC para inyectar una importante cantidad de dinero.