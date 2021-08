Patricia Rodríguez ya firmó otro préstamo que todavía no se ha utilizado

En caso de salir adelante, como parece ser, el fondo de inversión (crédito) de LaLiga y CVC no sería el primer préstamo que recibe el Elche con el aval de la Patronal de Clubes. La anterior directora general del club ilicitano, Patricia Rodríguez, firmó a principio del año un préstamo de 15 millones al que también se adhirieron el Cádiz y otros equipos.

Ese crédito creo mucha polémica en el seno de la entidad franjiverde, ya que Patricia Rodríguez lo firmó sin contar con el permiso del máximo accionista Christian Bragarnik, que se esteró una vez que ya se había hecho efectivo. A Bragarnik no le gustó nada esa decisión unilateral de la exdirectora general -de todos es conocida su relación con Tebas- y montó en cólera. De hecho, según ha podido confirmar este periódico, fue la gota que colmó el vaso y que terminó con la salida de Patricia Rodríguez de la entidad franjiverde. Además, la ejecutiva vasca también tenía apalabrada su marcha al Granada, donde habían llegado nuevos inversores, curiosamente, de la mano de Tebas.

Christian Bragarnik intentó romper ese crédito de LaLiga, porque consideraba que el Elche no lo necesitaba. Pero los gastos de cancelación eran muy altos y, finalmente, tuvo que aceptarlo. De todas formas, el club ilicitano no ha gastado ni ha echado mano de ese dinero porque no lo ha necesitado, al igual que ahora considera que no necesita el fondo de inversión de CVC.