Al amparo de la Patrona

Después de dos años debido a la pandemia del covid-19, el Elche recuperó ayer la tradición de visitar a la Virgen de la Asunción, Patrona de la Ciudad, días antes del comienzo de la nueva temporada.

En 2019 fue la última vez que acudieron los representantes del club ilicitano a la basílica de Santa María. En aquel entonces, la entidad franjiverde afrontaba una campaña en la que buscaba su confirmación en Segunda División. Tan solo dos años después, el Elche se encuentra en Primera y ha logrado un ascenso y una permanencia agónica.

Una representación de la plantilla, junto al cuerpo técnico, comisión deportiva y empleados, todos ellos encabezados por el presidente, Joaquín Buitrago, -Christian Bragarnik no acudió al estar en la reunión de LaLiga- pidieron el amparo de la Patrona para afrontar una nueva temporada en la que el objetivo es asentar en al equipo en la máxima categoría del fútbol español.

Tampoco faltaron a la cita una representación del filial, equipo femenino y los dos equipos juveniles de División de Honor y Liga Nacional. En esta ocasión, la asistencia estuvo un tanto restringida debido a la situación pandémica.

El Pater de la entidad franjiverde, Javier Parreño, les dio la bienvenida y tras una pequeña misa, los capitanes de la primera plantilla: Gonzalo Verdú, Fidel y Edgar Badia, junto al entrenador, Fran Escribá, y el presidente, Joaquín Buitrago, subieron al camerín de la Virgen para depositar un ramo de flores a los pies de la Mare de Déu.

El acto finalizó con una foto de familia en la Plaza del Congreso Eucarístico junto a la Basílica.

Agradecimiento

Buitrago señalo que se trataba de un momento emotivo en el que quisieron dar las gracias a la Patrona de la ciudad por su ayuda en los últimos dos años en los que el conjunto franjiverde ha conseguido grandes éxitos deportivos como el ascenso a Primera División de hace dos temporadas en Girona y la permanencia en la última jornada de la campaña pasada frente al Athletic Club de Bilbao en el estadio Martínez Valero.

El presidente del club ilicitano comentó que «en primer lugar, después de dos años que no habíamos venido por la pandemia, hemos querido darle las gracias a la virgen», y recordó que «hace dos años le pedimos suerte en el tema de la salud y las lesiones de nuestros jugadores y que nos apoyara en el tema deportivo. En ese sentido, nuestra Patrona, la Mare de Déu, ha cumplido con creces. Llevamos dos años en los que nos frotamos los ojos de ver en la situación en la que estamos».

De cara a la nueva a la nueva temporada que comienza el lunes «ahora pedimos, por la situación general, que consuele a todos los que han perdido a algún miembro de sus familias, apoyo para los que están superando la enfermedad y aún tienen secuelas y para nuestro equipo le pedimos salud y que nos siga apoyando como en los dos últimos años aportándonos esa dosis de suerte que nos ha llegado en los momentos precisos estos últimos años», indicó el presidente.

Joaquín Buitrago aseguró que la plantilla «está bien y animada» de cara al estreno liguero del lunes (22 horas) frente al Athletic Club de Bilbao y ha pedido confianza y tranquilidad a pesar de que no están llegando los fichajes esperados: «Los fichajes vendrán. Con lo que tenemos, que es prácticamente lo que teníamos el año pasado podemos ir tirando, con el añadido de la experiencia de un año en Primera. Los jugadores han ganado mucho porque muchos no habían competido en Primera División española y ese bagaje ya lo tenemos. De todas formas, no tenemos que estar preocupados porque llegarán refuerzos y mejoraremos la plantilla», concluyó el presidente.