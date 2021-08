“El crédito de LaLiga beneficia más a otros clubes, pero no podemos votar en contra y quedarnos atrás descolgados”

El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, ha dejado entrever este jueves, momentos antes de la ofrenda a la Patrona de la ciudad, la Mare de Deù de la Asunsió, que el club ilicitano, a pesar de que se siente perjudicado con respecto a otros clubes en el fondo de inversión de CVC que ha propuesto LaLiga, no puede votar en contra, porque eso significaría “quedarse atrás y descolgados” con respecto al resto de equipos que configuran el fútbol profesional español.

El máximo accionista de la entidad franjiverde, Christian Bragarnik, ha sido el encargado de representar al Elche en la Asamblea General de la Patronal de Clubes que se está celebrando en Madrid. El voto es secreto y Buitrago ha señalado que “una vez que conozcamos los pormenores, detalles y determinados aspectos que no estaban del todo claro en la información que teníamos tomaremos la decisión”.

El presidente ha comentado que “la idea es defender nuestros derechos y adoptar la postura que menos nos perjudique. Es cierto que el proyecto, conforme está planteado es bonito, porque significa darle un potencial a nuestra Liga y posicionarnos a nivel internacional en un sitio privilegiado y mantenernos. Estamos viendo conforme está el mercado a nivel internacional que nos podemos quedar atrás. En ese sentido formamos partes de los 42 equipos del fútbol profesional español y tenemos que apoyar un poco lo que en general es mejor para LaLiga. Pero también tenemos que velar por nuestros intereses. Es cierto que esta inyección económica favorece más a otros clubes que a nosotros, pero no por eso vamos a votar en contra y quedarnos descolgados”.

Joaquín Buitrago desconoce que parte de los 2.700 millones a repartir le corresponderá al club ilicitano, que podría estar entorno a los 35 millones, pero ha explicado que “en principio no existe una obligación de utilizar ese dinero, pero sí es una tontería que si el resto lo va a utilizar que nosotros nos quedemos fuera. Lo que se aprueba es ir adelante con el proyecto y luego habrá que perfilar más concretamente cómo se configura. Al final, los fondos van con unos proyectos que hay que presentar y tenemos que ver también realmente cuánto nos corresponde. Si tiramos para adelante no nos vamos a quedar atrás”.

El presidente del Elche ha querido dar las gracias a la Patrona de la ciudad por su ayuda en los últimos dos años en los que el conjunto franjiverde ha conseguido el ascenso y la permanencia en Primera División. Momentos antes de la ofrenda floral, Buitrago ha comentado que “en primer lugar, después de dos años que no hemos venido por la pandemia, darle las gracias. Hace dos años le pedimos suerte en el tema de la salud y las lesiones y que nos apoyara en el tema deportivo. En ese sentido, nuestra Patrona, la Mare de Dèu, ha cumplido con creces. Llevamos dos años en los que nos frotamos los ojos de ver en la situación en la que estamos”. Y de cara a la nueva temporada que comienza el lunes “ ahora pedimos, por la situación general, que consuele a todos los que han perdido a algún miembro de sus familias, apoyo para los que están superando la enfermedad y aún tienen secuelas y para nuestro equipo le pedimos salud y que nos siga apoyando como en los dos últimos años aportándonos esa dosis de suerte que nos ha llegado en los momentos precisos estos últimos años".

Buitrago ha asegurada que la plantilla “está bien y animada” de cara al estreno liguero del lunes (22 horas) frente al Athletic Club de Bilbao y ha pedido confianza y tranquilidad a pesar de que no están llegando los fichajes esperados: “Los fichajes vendrán. Con lo que tenemos, que es prácticamente lo que teníamos el año pasado podemos ir tirando, con el añadido de la experiencia de un año en Primera. Los jugadores han ganado mucho porque muchos no habían competido en Primera División española y ese bagaje ya lo tenemos. De todas formas, no tenemos que estar preocupados porque llegarán refuerzos y mejoraremos la plantilla.