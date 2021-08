Loren, Sergio León y Narváez, los delanteros preferidos para reforzar el ataque del Elche

En la entidad franjiverde son conscientes de que las tres posibilidades son complicadas, pero confían en que, al menos uno, pueda terminar vistiendo esta temporada la camiseta del Elche y cumplir los deseos de Fran Escribá, que ha solicitado otro atacante.

El Betis busca una salida a Loren y podría entrar en una jugada a tres bandas. El club andaluz quiere a Benedetto, cuyo representante es el máximo accionista del Elche, Christian Bragarnik. El inversor argentino puede aprovechar la situación para llevar al delantero argentino al Benito Villamarín y, a la vez, conseguir la cesión del punta bético, que la temporada pasada amplió su contrato hasta 2024. La operación no es sencilla porque el Valencia y el Celta también están interesados en Loren.

Otra opción que maneja la comisión deportiva que dirige Nico Rodríguez es la de Sergio León. El Levante pretende que abandone la entidad granota para poder dar de alta a otros jugadores. Pero el problema es su alto sueldo: cerca de dos millones de euros. Firmó hasta 2022 y no está dispuesto a perder dinero. El Elche no puede llegar a esas cantidades, pero, a cambio, le ofrece más años de contrato para compensar. Nico Rodríguez y Sergio Mantecón estuvieron dialogando el pasado sábado con Sergio León aprovechando la visita del Levante para disputar el trofeo «Festa d’Elx». El futbolista cordobés no ve con malos ojos su regreso al Martínez Valero, pero al mismo tiempo no quiere perder el buen contrato que tiene el Ciutat de València. Su representante, Joaquín Villegas, está apretando para intentar realizar una operación que ya se intentó la temporada pasada.

La tercera alternativa es el colombiano del Zaragoza Juanjo Narváez. El problema en este caso radica en las altas pretensiones del club maño para su venta. Pide cuatro millones y podría a aceptar hasta tres. Pero Bragarnik no está dispuesto a pagar una cantidad tan alta. Es un jugador que gusta por su juventud, proyección y polivalencia en ataque. El verano pasado ya estuvo en la agenda franjiverde. Aunque desde tierras mañas se aseguraba en los últimos días que el acuerdo estaba cercano, tanto Bragarnik como fuentes de la comisión deportiva señalan que no se ha producido una oferta en firme.

En el club ilicitano hay relativa tranquilidad porque con Lucas Boyé, Guido Carrillo y Pere Milla pueden comenzar la competición. Eso permite que las negociaciones se sigan cociendo a fuego lento y sin prisas. Quedan más de dos semanas para que finalice el mercado y quien más sepa aguantar podría obtener el premio de firmar a unos de estos tres jugadores, que cuentan con muchas novias en Primera División.

Benedetto y Rochina

Los que están descartados, salvo giro inesperado, son Benedetto y Rochina. Por lo menos, así lo asegura Bragarnik. El Elche no puede asumir la alta ficha del delantero argentino, que hipotecaría de forma considerable el límite salarial. Por ello, el máximo accionista del club ilicitano está buscando la jugada a tres bandas con el Betis y Loren.

En el caso de Rochina, a pesar de encontrarse sin equipo, ha solicitado tres años de contrato y una nómina muy elevada, que la entidad franjiverde no está dispuesta a pagar. El Granada también lo pretende.

En el mundo del fútbol todo puede pasar, pero, en principio, tanto Benedetto como Rochina están descartados.

El tiro apunta a los tres nombres indicados al principio: Loren, Sergio León o Narváez. En el caso de que tampoco puedan ser posible, en la lista del club ilicitano figuran otros nombres con menos peso como Fer Niño, en el caso de que el Villarreal, opte por una cesión. El Mallorca también está atento. O Sergio Guardiola, al quien el Valladolid intenta sacarme de encima para liberar masa salarial.

En el Martínez Valero y, especialmente, Bragarnik están tranquilos a la vez que expectantes porque el mercado va a cambiar mucho en los próximos días y se avecinan numerosos movimientos.

Morlanes no jugó la Supercopa y el Villarreal debe decidir su futuro

Además de la delantera, el Elche también precisa, más si cabe todavía, reforzar el centro del campo. Uno de los jugadores preferidos es Manu Morlanes del Villarreal. El joven mediocentro parecía que tenía muchas posibilidades de jugar la Supercopa de Europa el pasado miércoles frente al Chelsea, incluso como titular. Sin embargo, no disputó de ningún minuto. Unai Emery prefirió antes a Manu Trigueros, Capoue, Moi Gómez, incluso cambiar algún jugador de posición. Esta situación, unida a la recuperación de Vicente Iborra y el próximo regreso de Parejo y Coquelín dejan a Morlanes en una situación complicada y con pocas opciones de disfrutar de minutos. El Villarreal debe decidir su futuro y el Elche está atento y muy bien posicionado en el caso de que salga cedido. Es un jugador al que siguen desde hace tiempo y que gusta mucho, especialmente a Bragarnik, que ya lo tenía entre ojo y ojo de su etapa la temporada pasada en el Almería. La entidad franjiverde esta expectante y también tiene claro que deber tener tranquilidad porque igual tras la primeras jornadas, una vez que Emery recupere efectivos, su salida será más factible. Es otro de los fichajes que se está cociendo a fuego lento. Lo que parece complicado es que llegue algún refuerzo antes del estreno liguero del lunes frente al Athletic de Bilbao. En la últimas horas también ha aparecido el nombre de Seoane del Huesca.