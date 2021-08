El técnico del Elche CF, Fran Escribá, se ha mostrado “ilusionado” con la nueva temporada, a pesar de que ha reconocido que la plantilla no está completa y que esperaba tener algún fichaje más a estas alturas. “Es evidente de que no estamos en la mejor situación para empezar y nos faltas esas plazas que deberían estar aquí y deben llegar. Vamos a esperar que así sea”, ha comentado el preparador franjiverde en la rueda de Prensa previa al encuentro del próximo lunes (22 horas) frente al Athletic Club de Bilbao, en el estadio Martínez Valero.

El entrenador valenciano ha señalado que tanto él como la plantilla se siente “con mucha ilusión y alegría” y ha dejado claro que no quiere que no haya un ambiente “negativo” alrededor del equipo por la falta de fichajes. “Es cierto que la plantilla no está acabada, pero no quiero que se vea desilusión o enfado por ese tema. Si tenemos 19 jugadores ahora vamos a salir con alegría e ilusión y luego, esperamos tener 22-23 tendremos más alternativas. Lógicamente tengo preocupación porque quiero un equipo que desde el día 1 sea competitivo y los puntos de la primera jornada valen lo mismo que los de las últimas. Va a ser una temporada difícil y tengamos los jugadores que tengamos no quiere a nadie enfadado. Tenemos ahora una plantilla corta, la temporada va a larga, pero debemos ser positivos”.

Escribá confía en que antes del cierre del mercado de fichajes, el próximo 31 de agosto, puedan llegar “tres o cuatro jugadores”. “En otras épocas, cuando solo iban 18 convocados y hacía tres cambios, la mayoría de entrenadores no queríamos plantillas larga. Pero, ahora, pudiendo llevar 23 y con cinco cambios y más a principio de temporada, tenemos 22-23 futbolistas no es ningún problema”.

El técnico del Elche no ha querido entrar en detalles sobre la aprobación del fondo de inversión de LaLiga, que va a permitir a otros clubes que estaban en problemas para inscribir jugadores, poder hacerlo. Una situación que ya vivió al revés en su anterior etapa en el Elche cuando en la temporada 2012-2013, la del descenso administrativo, hubo jugadores del conjunto ilicitano que se tuvieron que bajar el sueldo para poder ser inscritos. “No conozco a fondo el tema. Es cierto que ayuda algo más a equipos que no han hecho bien las cosas, pero si hay otro tipo de inversión en infraestructuras, como la ciudad deportiva, va a venir bien”

De cara al choque del lunes, Escribá ha confirmado que no habrá ningún problema en inscribir a Marcone y a Mojica y que tanto en colombiano como Barragán, los dos últimos en incorporarse estarán preparado, aunque ha desvelado que el lateral derecho paso el covid y, a pesar de haber estado entrenando por su cuenta, “no está todavía para 90 minutos”. Piatti es baja, al igual que el canterano Jony y el resto de la plantilla estará a su disposición. El preparador franjiverde espera un encuentro “similar a nivel táctico” al último de la pasada temporada, en el que el Elche ganó 2-0 y consiguió la permanencia, pero “diferente” a la hora de cómo afronta el conjunto vasco el encuentro. “La situación no es la misma. El Athletic es un equipo reconocible, lo hemos visto en pretemporada y sabemos como juega Marcelino con sus variantes tácticas. Pero a diferencia de la temporada pasada, en la que que fue el último encuentro de Liga y ellos no se jugaban nada, ahora los dos empezados de cero y ambos equipos nos jugamos mucho”.

Por último, Fran Escribá se ha mostrado contento e ilusionado con la vuelta de la afición al Martínez Valero, aunque para este primer partido solo puedan ser 13.000. “Es una noticia fantástica que vayamos recuperando a nuestra afición. El club y el equipo se merecen este año, cuando se pueda, llenar el campo todos los partidos"