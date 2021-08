«Quiero ilusión y alegría, aunque no llegamos al inicio de la Liga en las mejores condiciones»

«Ilusión y alegría». Ese es el sentimiento y el mensaje que quiere transmitir el entrenador del Elche, Fran Escribá, de cara el primer partido de Liga de este lunes (22 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Athletic Club de Bilbao.

El técnico franjiverde admitió que no está del todo contento porque le hubiera gustado disponer de más fichajes antes del estreno liguero, pero no quiere que ni en el vestuario ni entre la afición eso pueda provocar «sensación de desilusión o enfado». «La plantilla no está acabada y me gustaría contar con 22-23 jugadores para tener más alternativas, pero somos 19 y vamos a salir con las máximas ganas y garantías posibles. Hemos tenido que pasar al plan B y C y en algunos casos hay futbolistas sin hacer pretemporada, pero seremos un equipo competitivo», afirmó el entrenador.

Y es que el preparador valenciano dijo el pasado sábado, después del encuentro del partido del trofeo «Festa d’Elx», frente al Levante, que esta semana llegarían nuevos refuerzo y no ha sido así. «Pensaba que iba a llegar alguno más, pero, por circunstancias, solo ha venido Mojica, que ya lo teníamos. El club está trabajando en ello, van llegar, pero no quiero volver a equivocarme, porque no sé cuando lo harán».

Ante esta situación, Escribá reconoce que el debut en la competición «va a ser difícil y el partido se nos puede hacer largo porque hará mucha calor y humedad y más frente al Athletic, que es un rival muy físico e intenso. Tenemos una plantilla corta, la temporada es larga y pudiendo hacer cinco cambios para refrescar el equipo me hubiera gustado contar con más alternativas. Pero tenemos lo que tenemos y no quiero que nadie se sienta enfadado por ello».

Espera tres o cuatro refuerzos

El entrenador del Elche confía en que antes de que finalice el plazo de fichajes, el próximo 31 de agosto, el club sea capaz de incorporar «tres o cuatro jugadores». «Esas plazas van a llegar, pero hay que esperar», y recordó que «en otras épocas, cuando iban solo 18 convocados y solo se podían hacer tres cambios, era preferible disponer de plantillas cortas. Pero ahora que se pueden llevar 23 y hacer cinco sustituciones, y más a principio de temporada, tener 23-24 jugadores no es ningún problema», indicó.

El técnico franjiverde señaló que la plantilla está con ganas e ilusión de afrontar la nueva temporada y tiene una «lógica preocupación» porque «queremos ser competitivos desde el primer día. Los puntos para conseguir la salvación se consiguen en todos los partidos, desde el primero hasta el último».

Por ello, deja claro que «aunque falte gente en algunas posiciones para ser un equipo más competitivo y la dificultad añadida de no tener para hacer cinco cambios que permita refrescar el equipo a lo largo del partido, vamos a salir con la única mentalidad de ganar el encuentro».

Partido diferente a mayo

Fran Escribá prevé un encuentro frente al Athletic «similar a nivel táctico» al disputado hace tres meses en la última jornada de la campaña anterior, en la que el Elche venció 2-0 y consiguió la permanencia. Sin embargo, avisa de que «la situación no es la misma. Conocemos a Marcelino y sus variantes tácticas. Aunque no tenemos tanta información como se pueda disponer si se llevaran varias jornadas, lo hemos visto en pretemporada y es un equipo reconocible. Pero, ahora, los dos empezamos de cero y nos jugamos muchos, a diferencia del encuentro de la temporada anterior en el que ellos se jugaban poco. Será un partido igualado, a pesar de que, históricamente, el Athletic es un conjunto llamado a luchar por clasificarse para una competición europea».

Por último, Escribá se mostró encantado con la vuelta de la afición al Martínez Valero, aunque para este primer partido solo puedan ser 13.000 seguidores los que estén apoyando al Elche. «Es una noticia fantástica que, poco a poco, vayamos recuperando a nuestra afición. Ya vimos en mi anterior etapa lo importante que fueron y venían más de 25.000. El club y el equipo se merecen este año, cuando se pueda, llenar el campo todos los partidos».

Mantiene la incógnita del sistema y de la portería

Escriba dijo ayer que tiene claro el once inicial que se enfrentará el lunes al Athletic Club de Bilbao, pero el técnico del Elche no quiso dar pista sobre el sistema de juego, si apostará por tres centrales o cuatro defensa, y sobre quién será el portero titular, si Kiko Casillas o Edgar Badia. El técnico admitió que aunque lo entrenadores intentan adaptarse a los jugadores que disponen y que habitualmente utiliza el 1-4-4-2, esta pretemporada «hemos ensayados más sistemas de lo normal». Sobre la portería tiró balones fuera: «hemos mejorado en defensa y la portería».