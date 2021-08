Tebas se sale con la suya

El proyecto de ‘LaLiga Impulso’, que incluye el acuerdo con el fondo internacional CVC Capital Patners, impulsado por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, fue aprobado ayer, tras la Asamblea General Extraordinaria de la Patronal de Clubes, por 38 votos a favor de los 42 equipos de Primera y Segunda División y cuatro en contra (Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao y un cuarto conjunto de Segunda que no ha querido constar).

A través de este acuerdo, que Tebas calificó de «histórico y excepcional», CVC, que acudió a la Asamblea junto al Banco de Inversión Multinacional Rothschild, que avala la operación, se convierte en «socio industrial de LaLiga y sus clubes con el objetivo de impulsar su crecimiento global, continuando la transformación hacía una compañía global de entretenimiento digital».

El acuerdo permitirá recibir hasta un máximo de 2.667,5 millones de euros a los equipos, una cifra que se reducirá hasta los 2.100 debido a los votos en contra de Real Madrid y Barcelona, que no verán reducidos sus derechos.

A cambio de ese dinero los clubes deberán destinar el 70% de los recursos que reciban en el marco de este proyecto a operaciones vinculadas a su desarrollo tanto en infraestructuras como en innovación tecnológica, pudiendo disponer de hasta un 15% adicional para la inscripción de jugadores y el otro 15% para la reestructuración de su deuda financiera.

«El acuerdo es fruto de diez meses de trabajo y, entre medias, viviendo la Superliga y otros conflictos que lo han puesto en peligro», dijo Tebas, que criticó «el otro modelo de Liga que defienden los clubes que han votado en contra».

«Los clubes que han votado en contra se nota que están en clave Superliga porque no les interesa una Liga potente, que siga avanzando y en la que sus rivales se puedan reforzar», confesó el presidente de LaLiga, que destacó el carácter «estratégico» del acuerdo «para revitalizar la competición y que los clubes sean cada vez más competitivos».

«La Liga es la gestora de los derechos audiovisuales de los clubes y nos hemos puesto de acuerdo con CVC para que crezcan el valor de los derechos. No están cediendo sus derechos y no es verdad cuando lo dicen. Si hacemos caso siempre a lo que dicen Real Madrid y Barcelona estamos mal informados», confesó.

«CVC, de los resultados que hagamos, se queda un porcentaje. No ceden nada. CVC no tiene ni un derecho de nada. La Liga tiene mecanismos para compensar esas cuestiones. CVC tiene participación en resultados de la explotación audiovisual de la Liga», señaló.

«La Liga sigue valiendo 25.000 mil millones de euros, eso no ha cambiado, pero ahora en vez de entregar 2.700 entregará eso menos lo que iba a coger Real Madrid o Barcelona, por lo que se quedará en unos 2.100», matizó Tebas, que destacó que esta «irrupción de dinero para hacer una Liga mas grande y no favorece al modelo de liga que quiere hacer Florentino Pérez. El problema con el Real Madrid es cultural porque piensan que los grandes clubes tienen que jugar y mandar entre ellos», apunto.

El Elche voto a favor

El Elche, que estuvo representado por su máximo accionista, Christian Bragarnik, voto, finalmente, a favor «para no quedarse atrás y rezagado», a pesar de que el acuerdo favorece a clubes que no están saneados, como sí que ocurre con la entidad franjiverde. «Formamos partes de los 42 equipos del fútbol profesional español y tenemos que apoyar un poco lo que en general es mejor para LaLiga. Pero también tenemos que velar por nuestros intereses. Es cierto que esta inyección económica favorece más a otros clubes que a nosotros, pero no por eso vamos a votar en contra y quedarnos descolgados», comentó ayer el presidente Joaquín Buitrago.

REACCIONES JAVIER TEBAS PRESIDENTE DE LALIGA « Este acuerdo permite revitalizar la competición y que los clubes sean cada vez más competitivos» « Esta irrupción de dinero permite hacer una Liga española más grande y no el modelo de Superliga que quiere Florentino Pérez»