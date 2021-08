«La temporada va a ser dura y la experiencia del año pasado debe servir para volver a salvarnos»

¿Cómo afronta el equipo este inicio de temporada?

Estamos muy preparados. Por suerte, este año hemos podido hacer una pretemporada larga en la que le hemos podido dar continuidad al trabajo de la pasada temporada con el entrenador y trabajar algunos matices y alternativas nuevas. El equipo está con muchas ganas de conseguir la victoria en el primer partido.

En la afición hay cierta desilusión porque no han terminado de llegar todos los fichajes esperados...

Para tener un equipo de garantías no solo hacen falta los titulares. Necesitamos una plantilla amplia para que el míster tenga alternativas, porque la temporada va a ser larga y la Primera División es muy difícil. Por eso necesitamos a todos. El mercado está todavía abierto y esperamos que venga algún compañero nuevo. Pero para este primer encuentro de Liga estamos más que preparados.

Después de la temporada pasada tuvo que pasar por quirófano para solucionar las molestias en la rodilla. ¿Está ya totalmente recuperado y preparado para empezar la Liga?

Sí. Por suerte, la rodilla ha respondido muy bien y no tengo molestias. Tuve que empezar la pretemporada un poco más tarde y eso me hizo ir a remolque en la preparación. Pero ya estoy bien y soy uno más a disposición del entrenador para comenzar la temporada.

Además, ha ampliado su contrato y va a seguir en el Elche como era su ilusión, a pesar de tener ofertas, y podrá cumplir su deseo de retirarse en el club ilicitano...

Siempre he dicho que me encantaría retirarme en el Elche. Ha sido un verano muy intenso con las negociaciones, pero tanto el club como yo hemos puesto de nuestra parte, como era la lógico, y hemos podido arreglar el contrato. En ese sentido estoy muy contento de continuar en un club en el que me siente muy a gusto.

¿Qué temporada espera?

Un poco en la línea del año pasado. Va a ser una temporada dura en la que esperamos conseguir el objetivo de la permanencia. Tenemos la experiencia del año pasado, que nos debe servir en momentos puntuales y debemos sacar la parte positiva de lo que hemos aprendido para volver a salvarnos..

¿Qué diferencias encuentra entre el equipo de esta temporada y el de la pasada?

Sobre todo la experiencia. El año pasado, la mayoría de los jugadores éramos debutantes en Primera División y en la liga española. Tuvimos un aprendizaje que nos debe servir.

¿Qué rivales espera en la lucha por la permanencia?

Esperamos que esta temporada podamos estar una zona más tranquila. El objetivo es que haya tres equipos que sumen menos puntos, nos da igual los nombres. El año pasado hubo alguno como el Eibar, que llevaba muchos años en Primera, y terminó descendiendo. Sabemos que va a ser una guerra contra muchos equipos.

¿Puede pesarles la presión de que se les exija algo más después de lograr la salvación el primer año después del ascenso?

Mas que presión, para nosotros debe ser un aliciente. El año pasado estuvimos todo el año en la pelea por no descender y pasamos momentos difíciles. El equipo nunca bajó los brazos y supo sacar la garra y el carácter. Cualquiera hubiera dicho que íbamos a descender y, al final, nos salvamos.

Lo que parece claro es que esta campaña llegan mejor al comienzo de la competición...

La temporada pasada no teníamos la plantilla completa al principio de Liga y faltaban más jugadores que ahora y afrontamos la competición después de una pretemporada muy corta, porque terminamos tarde la anterior con el ascenso. Este año tenemos una base y llegamos en mejor momento. El objetivo es conseguir los primeros puntos, que luego van a ser oro.

El inicio va a ser duro con rivales como el Athletic Club de Bilbao, el Atlético de Madrid y el Sevilla en la tres primeras jornadas...

Sí, pero tenemos que ir partido a partido. Si miramos la parte positiva, la temporada pasada sumamos seis puntos contra esos rivales y le ganamos al Athletic y al Sevilla en casa. El año anterior también tuvimos un comienzo duro, con dos partidos aplazados que luego nos tocó jugarlos entre semana. Empezamos bien, pero nos costó porque teníamos una plantilla corta. Estoy seguro de que esta temporada vamos a comenzar ganando al Athletic. Ese es nuestro objetivo principal.

Seguro que el partido de mañana frente al Athletic Club va a ser diferente y más complicado que el de hace tres meses...

Sí, porque ellos van a venir con muchas ganas de empezar bien. En el último partido de la temporada pasada apenas se jugaban nada en la clasificación. Esperamos un rival fuerte y que nos va a poner las cosas difíciles, pero nosotros estamos preparados para dar guerra y lograr la victoria.

¿Qué significa que la Liga española haya perdido jugadores como Messi o Sergio Ramos?

Son jugadores que marcan las diferencias y que son capaces de decidir muchos partidos por su enorme calidad. A todo el mundo nos gusta enfrentarnos a este tipo de futbolistas. Quizás este año haya bloques más duros más que tantas individualidades y eso, al final, puede igualar más la competición. En muchos partidos perdimos puntos por la calidad de estos jugadores y este año, igual, podremos conseguir alguno más.

Y por último, ¿qué supone que la afición pueda volver a las gradas?

Para nosotros es clave. Me falta jugar en un Martínez Valero lleno y espero poder hacerlo este año. Nuestro campo, con nuestra gente debe ser un fortín. Tenemos que sumar muchos puntos en casa. Ahí puede estar la diferencia con otros rivales. Debemos ser un equipo duro para que a los rivales les sea muy difícil llevarse puntos de nuestro estadio.