Elche CF: Más de 10.000 aficionados volverán a disfrutar de Primera División

No será todavía una situación normal, pero, al menos, sí especial. Más de 10.000 aficionados se darán cita esta noche en las gradas del estadio Martínez Valero para ver el estreno liguero del Elche frente al Athletic de Bilbao.

En el último partido del curso pasado, acudieron cerca de 3.000 porque las restricciones sanitarias no permitían más. En esta ocasión serán muchos más y aunque dispersos para mantener las medidas de seguridad, todas las zonas de coliseo ilicitano contará con ilusionados seguidores con sus camisetas y sus bufandas para sentir y disfrutar de cerca a su equipo.

El tope máximo permitido por la Consellería de Sanidad es el 40% del aforo, lo que en el Martínez Valero significa unos 13.500 espectadores. La entidad franjiverde cuenta estos momentos con cerca de 9.000 abonados, que han sido ubicados por todo el anillo inferior, en grupos máximos de cuatro personas y guardando las medidas de seguridad. Los aficionados con carnet han ido recibiendo durante los últimos las entradas con su butaca asignada. Ha habido algunas quejas por situarlos lejos de su asiento habitual. Pero el club ilicitano se ha visto obligado a hacerlo así para cumplir con el protocolo anticovid.

El Elche no tenía previsto, en un primer momento, sacar a la venta entradas para los aficionados que no sean abonados, como así confirmó el propio presidente, Joaquín Buitrago, el pasado jueves, durante la ofrenda a la Patrona de la Ciudad. Sin embargo, como el cupo máximo no se ha cumplido, una vez ubicados todos los abonados y asignar la entradas de palco, patrocinadores y las que reciben jugadores, tras el acuerdo alcanzado con el club, todavía había disponible una pequeña remesa para llegar a los 13.500 espectadores.

Por ello, el club inicio ayer el procedimiento de la venta de localidades para el público en general, que se situará en las gradas del anillo superior. Los precios son de 30 y 25 en el anillo de Preferencia y de 20 y 15 euros en el anillo de Fondo Sur.

Ayer hubo un goteo constante de venta entradas, pero todavía quedan disponibles. Las localidades se pueden comprar a través de la página web oficial www.elchecf.es , facilitando los datos del asistente, ya que serán nominativas. La venta online es la única modalidad de compra de entradas disponible para este partido, ya que no habrá ningún tipo de venta física en taquillas y estará disponible hasta el inicio del encuentro o hasta completar el aforo permitido.

Solo una entrada

Solo se puede comprar una entrada en cada proceso y la asignación es automática, algo que también ha provocado resignación entre aficionados que desean ir acompañados de sus parejas o de algún familiar y corren el riesgo de no poder sentarse juntos.

La situación pandémica frena todavía y hace dudar algunos seguidores a renovar su abono. Otros muchos están disfrutando de las vacaciones de verano y se encuentran de viaje y por otro lado el club todavía no ha puesto en marcha la campaña de nuevos abonados. Aún así, esta noche el estadio Martínez Valero presentará un gran ambiente, que hace más de año y medio no se vivía. Los más de diez aficionados que acudirán al encuentro se dejarán la garganta para animar a sus jugadores y ayudar al Elche ha conseguir la victoria y los primeros tres puntos de la nueva temporada.