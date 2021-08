Luismi rescinde su contrato con el Elche y se marcha al Oviedo

De esta forma, Luismi cierra su etapa en la entidad franjiverde, donde ha pasado con más pena que gloria. Llegó la temporada pasada procedente del Valladolid, club al que pertenecía, pero que lo tenía cedido en el Oviedo, donde ahora vuelta. En su única campaña en el Elche solo disputó 13 partidos entre Liga y Copa y en la mayoría con minutos testimoniales. Fran Escribá no contaba con él y desde hace más de un mes la entidad franjiverde le presentó una oferta para rescindir mediante la cual no perdía dinero. El jugador no se decidía, a pesar de que no ha tenido minutos durante la pretemporada. Para más inri se contagio de coronavirus y ha estados las últimas semanas aisladoo. Este lunes se ha producido, por fin, el acuerdo y su salida.

Con Luismi, el Elche completa la operación salida. Anteriormente se marcharon Ramón Folch (Sabadell), Cifu (Ibiza), Manu Justo, cedido al Racing de Santander; y los canteranos Nacho Pastor al Huesca B y Mourad que ha vuelto al Alcoyano.

El club ilicitano dispone de seis fichas libres para intentar completar la nueva plantilla antes del cierre del mercado de fichajes el próximo 31 de agosto.