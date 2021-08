Un primer paso firme

Más allá de polémicas difíciles de rebatir (si usamos la tecnología habrá que aceptar este tipo de fueras de juego que forman parte de un fútbol nuevo, diferente al de toda la vida), lo que sí dejó el Elche en su estreno liguero es una muy buena impresión ante un rival complicado. Los franjiverdes fueron mejores que el Athletic durante muchas fases del partido, sobre todo porque tácticamente la puesta en escena fue sobresaliente, con una excelente ocupación de los espacios que les dio las llaves del duelo.

ACIERTO TÁCTICO

Escribá consigue ocupar los espacios rozando la perfección

En pocas quinielas entraba la apuesta inicial de Fran Escribá contra el Athletic. El valenciano y su cuerpo técnico leyeron el partido a la perfección y acertaron prácticamente en todas las decisiones, sobre todo las que tomaron de inicio.

Con tres centrales, el Elche se protegió mejor del fútbol vertical del Athletic y los defensores pudieron controlar la velocidad de Iñaki Williams, con el hombre libre siempre pendiente de ayudar al que marcaba al «9» bilbaíno. Además, con tres jugadores en el centro del campo Marcone tuvo que recorrer menos metros y recibió constantes ayudas para la salida de balón. El argentino rindió a buen nivel, con un par de acciones defensivas de mérito que deben ayudarle a recuperar su mejor versión. Por ahí, los ilicitanos también maniataron el ataque vasco, ya que no dejaron respirar ni un segundo a quienes debían nutrir de balones a Williams. Escribá logró que su equipo ocupara perfectamente los espacios en el terreno de juego y los franjiverdes lograron ser superiores a los rojiblancos y, al menos en cuanto a sensaciones, estar más cerca de la victoria.

FASE OFENSIVA

Mucha presencia en campo rival y alta posesión de pelota

Al Elche se le vio pisando más campo rival que propio durante gran parte del duelo, lo cual es uno de los síntomas más positivos del debut liguero. Si por algo se caracterizó el equipo ilicitano la campaña pasada fue por tener muy poca presencia tanto en el área rival como en campo contrario. En el primer partido de la nueva temporada, los hombres de Escribá lograron voltear ese déficit, amparados en un alto porcentaje de posesión de balón y un encomiable esfuerzo físico.

Durante la primera mitad, el Elche dio la impresión de volar sobre el césped del Martínez Valero. Una sensación que también transmitió en el Festa d’Elx contra el Levante. Josan y Mojica aparecieron de manera constante en zona ofensiva y Raúl Guti, Pere Milla y Lucas Boyé, más allá del grado de acierto que tuvieran, se vaciaron. En el segundo acto, algo lógico, el equipo notó el cansancio, aunque ni mucho menos se desplomó o se vio sometido ante su oponente.

PORTERÍA A CERO

No encajar gol, obsesión de siempre para el entrenador

Son muchos años ya con Escribá como para no saber que la portería a cero es una obsesión para el técnico valenciano. El curso pasado ya logró imponer una mejoría defensiva en el equipo, clave para la salvación. Este curso, a la primera, meta imbatida.

Lo mejor, más allá del cero en el casillero de goles encajados, es que Kiko Casilla no se vio excesivamente apurado durante el partido, más allá de un par de momentos en los que el Athletic logró meter a los franjiverdes en su área. Ahí fue fundamental la labor de los centrales, con Gonzalo Verdú como líder, pese a ser amonestado nada más empezar. El cartagenero, en una virtud que ya mostró el año pasado, el de su debut en Primera, sigue siendo un excelente defensor en área propia. Se maneja a la perfección para imponerse al delantero rival y para tapar remates o centros peligrosos.

DIEZ EN ACTITUD

El grupo sale fortalecido a la espera de que lleguen refuerzos

La aptitud se espera. La actitud se supone. Tan cierto como que no siempre ocurre. Escribá ya vivió un máster en la 2014/15 sobre cómo sacar el máximo rendimiento a una plantilla limitada, al menos en cuanto a número de efectivos. De momento se está viendo en una situación similar.

Y el esfuerzo del grupo fue encomiable, tanto en despliegue físico como en concentración. Apenas hubo despistes, más allá de los derivados del cansancio en el tramo final. La plantilla no le perdió la cara tampoco a los duelos individuales. Boyé y Vivian protagonizaron el más intenso del día, sin lugar a dudas. El argentino obligó al vasco a firmar una actuación portentosa. Fidel sigue de dulce y no se corta a la hora de dirigir a su equipo. En su segunda etapa en el club cada vez es más líder. No fue el héroe total por un fuera de juego milimétrico.

AFICIÓN FELIZ

Vuelta al estadio y felicidad casi plena en el Martínez Valero

Cerca de diez mil espectadores vivieron en el Martínez Valero la vuelta de la Liga. Pocos para lo que se espera, pero ruidosos y animosos desde el primer minuto. Emocionó volver a escuchar el «Aromas Ilicitanos» en la salida de los jugadores.

La afición se marchó satisfecha de lo visto sobre el terreno de juego, pese a que la felicidad no pudiera ser completa, por el empate. Antes del partido se mezclaba la ilusión por ver a su equipo con las dudas por la falta de fichajes. En la noche del lunes, el franjiverdismo se fue a la cama pensando solo en Fidel, Boyé, Marcone, Casilla, Verdú o Mojica y no en lo que falta por venir. Eso ya es otra cosa y deberá solucionarse antes del 31 de agosto. El tiempo cada vez aprieta más, pero al menos el primer paso competitivo mostrado por este Elche ha sido muy firme.