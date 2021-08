El año «más bonito» de Raúl Guti

El joven futbolista, con un año de experiencia en Primera División, espera ofrecer esta temporada una mejor versión y seguir creciendo como jugador. «El año pasado ya dije en varias ocasiones que cuando cambias cosas de tu vida siempre es difícil. Era la primera vez que salía de casa y necesitaba una adaptación. Después de mi primera temporada aquí, seguro que este año va a ser el más bonito que voy a tener», aseguró ayer.

Guti es el motor del juego del conjunto franjiverde. Un mediocentro de los denominados «box to box». Se sacrifica mucho en defensa y, además de capacidad de organizar el juego, intenta llegar al área contraria. En el último partido de la Liga pasada marcó el gol que abrió la victoria en la última jornada frente al Athletic Club de Bilbao y que significó la permanencia.

El joven jugador zaragozano nunca ha dudado a la hora de asumir la responsabilidad y aseguró que se ve capacitado para liderar el juego del cuadro franjiverde en la presente Liga. «Por supuesto que estoy preparado. Siempre he dicho que no me pongo techo. Voy a intentar aportar todo mi fútbol para ayudar al equipo», indicó.

Guti no quiso pronunciarse sobre la posible llegada de más centrocampistas a la plantilla, a pesar de que, ahora mismo, solo se encuentran él e Iván Marcone como futbolistas específicos para el puesto de mediocentro. «No es una decisión mía. Corresponde al club. Está claro que somos pocos en esa posición, pero los que estamos debemos aportar lo máximo. También están los chicos del filial y si tiene que venir alguien ya se verá».

Una de las opciones que barajaba el club ilicitano era la de Manu Morlanes que es amigo personal y zaragozano, al igual que Raúl Guti. «Somos los dos mañicos y estuve hablando con él. Al final, son decisiones que se toman y por diferentes circunstancias no ha venido y le deseo toda la suerte».

Más variantes

En cuanto a las diferencias entre la plantilla del año pasado y la actual y el hecho de poder jugar dos sistemas diferentes como el 1-4-4-2, que es el preferido de Escribá, y el 1-5-3-2, que es el que utilizó el preparador valenciano al final de la pasada campaña y el estreno liguero de la presente contra el Athletic Club de Bilbao comentó que «el equipo está capacitado para jugar varios sistemas. Tenemos jugadores importantes en cada puesto para cambiar y adaptarnos en función de cada partido y de cada rival. Lo importante es buscar la fórmula para hacer daño a los contrarios y tener variedad de sistemas nos beneficia»

De cara al encuentro del próximo domingo frente al Atlético de Madrid, el mediocentro franjiverde señaló que viajan con la «ilusión» de puntuar y se ven capacitados para sorprender al conjunto rojiblanco. «Diría que la palabra que nos define es ilusión. Frente al Athletic de Bilbao hicimos un gran partido y creo que merecimos un poco más. Sabemos que contra el Atlético de Madrid va a ser complicado porque nos enfrentamos al actual campeón de Liga y, encima, en su estadio. Es su primer partido como local y querrá agradar a su gente, pero nosotros vamos a intentar a hacer bien nuestro trabajo e intentar sumar».

Raúl Guti espera un partido en el que los rojiblancos «querrán tener la posesión del balón, pero debemos intentar salir fuertes. Como nosotros, es un equipo que tiene sus virtudes y sus defectos e intentaremos aprovechar los poco defectos que tienen. Es un encuentro que requiere salir al cien por cien y con la esperanza y la ilusión de que podemos ganar».